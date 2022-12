La madre del policía condenado por abuso se encadenó a la Justicia

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Monica señaló que decidió encadenarse frente a Tribunales el día lunes “en modo de reclamo para que se pueda mover la casación, para acelerar el trámite”.

Agregó que “hace unos meses salieron nuevos testigos” y pidió “agilizar el trámite para que el juez pueda revertir la falsa denuncia porque fue falsa, hay cámaras, hay pruebas suficientes”.

Cabe recordar que el policía César Daniel Carabajal fue condenado a la pena de 8 años de prisión por al menos dos casos de abuso sexual en perjuicio de una joven, por hechos ocurridos en octubre de 2020 en el Hospital Regional Río Grande, donde el agente cumplía funciones.

La madre del ex oficial remarcó que “salieron unos testigos, no hablaron a tiempo y los testigos ahora pueden aportar”, y sobre la denunciante agregó que “ella escucha y habla claramente, hay estudios y ella fue a la radio a expresarse de que ella quiere ser policía porque no pudo entrar y no la aceptaron en la escuela de policía, y habla claramente”.

Acerca de los nuevos testigos, dijo que “no los han llamado a declarar todavía está todo atrasado y yo pido por favor que el juzgado se esté moviendo para los testigos, porque ya está en el lugar que tiene que estar”.

“Les pido por favor porque mi hijo está muy mal anímicamente, emocionalmente, psicológicamente, hay toda una familia mal por este mismo problema, por su estado -relató Mónica-. Es la segunda Navidad, segundo año nuevo que hay que estar así y estar muy mal. Mi hijo me dijo que ya no quiere vivir, entonces por eso les pido por favor al Superior Tribunal que esté tomando cartas en el asunto porque mi hijo me dice que ya no quiere vivir más”.

Con relación a su llegada a Río Grande, la mujer expresó que “desde que él tuvo este problema vine pero yo soy de Tucumán, nadie me preguntó nada, la verdad que nadie me preguntó nada y es muy difícil esa presión y esa incertidumbre que tenemos todos los días anímicamente”.

“Nosotros estamos muy mal, yo me dedico a una labor comunitaria acá en Río Grande y mis quehaceres diarios no los puedo hacer con tranquilidad. El está diciendo la verdad, hay cámaras, hay estudios médicos, yo voy a seguir golpeando puertas, voy a seguir porque esto es una injusticia , yo voy a seguir golpeando puertas las veces que sea”, concluyó la madre.