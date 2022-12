Cintia Susñar confirmó que irá por un segundo mandato en el Concejo

La concejala riograndense Cintia Susñar (Ciudadanos) confirmó la realización este viernes 16 de diciembre de una sesión especial del Concejo Deliberante local para elegir autoridades del cuerpo deliberativo para 2023.

Por ((La 97)) Radio Fueguina, Susñar dio a entender que la presidencia continuará en manos del concejal Raúl Von der Thusen, sobre quien, destacó, “más allá de algunas diferencias en lo político, hay que reconocer que ha hecho una gestión muy importante y significativa” al frente del Concejo, lo que revela su apoyo.

Para la edil, de raigambre justicialista, la buena gestión del presidente “la podemos ver en la obra que se llevó adelante. El Concejo era una casa antigua y perdida en la plaza y ahora es un Concejo inclusivo, abierto con accesibilidad para que la gente lo utilice” según señaló.

Entre otras acciones, puso de relieve la iniciativa de Von der Thusen de cero papel con respecto a la documentación: “Es fundamental, invito a todas las instituciones a llevarlo adelante, porque en esto del cambio climático debemos empezar a actuar, no solo de palabras sino en acciones concretas”.

En ese entendimiento, y en la consideración de tener “un presidente que ha llevado su gestión de manera ordenada”, restó trascendencia a la elección de autoridades en este momento en lugar de a principios del próximo período: “Da lo mismo si es ahora que a principios de año. Si fuese que estuviéramos todos peleados y divididos, mejor hacerlo ahora. Pero para mí es indistinto, hemos tenido cuatro años de paz y amor, con chicanas, pero institucionalmente organizados. Debo felicitar a Raúl, por más que no comparta algunas cuestiones con él”.

Estrictamente en cuanto a su futuro inmediato, Cintia Susñar deslizó su intención de continuar ocupando una banca en el Concejo Deliberante: “Dos años de pandemia es como que me los arrebataron. Me falta aprender, soy materia dispuesta para aprender y me gustaría afianzarme”.

Pero, en caso de repetir mandato, aspira a integrar, o quizás presidir, nada menos que la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante. “Me gustaría formar parte de la comisión de presupuesto, por qué siempre un hombre tiene que estar en esa comisión” se preguntó.

“Formo parte de Ciudadanos, pero soy afiliada al Partido Justicialista”, presentó sus alternativas Susñar a la hora de evaluar cuál de las listas podría integrar ante una eventual reelección. “Raúl debe tener alguna idea para el año que viene, si me toca estar dentro de una lista dentro del justicialismo o en otro partido, bienvenido sea” dejó ambas puertas abiertas la concejala.

Sin embargo, si bien valoró la posibilidad de ir por el Justicialismo –“es el partido en el que milito, me encantaría” dijo-, no consideró tener en la filas del PJ una trayectoria que la avale “como tienen otros para ir a exigir. Yo soy materia dispuesta y acompaño, siempre que sea para el proyecto común y popular de la justicia social”.

Finalmente, en cuanto al momento de definir candidaturas, apeló al manual del buen candidato y consideró que “adelantarse es prematuro y quedarse de brazos cruzados es perder terreno”. Y pasó revista a las prioridades que deberían ocupar a los políticos, como “la problemática climática, la gente pensando en sus vacaciones, si le alcanza aguinaldo y el sueldo pasar las fiestas. Me parece muy egoísta pensar en una candidatura cuando hay otras prioridades”.

Así, pidió esperar al año que viene “cuando se acomoden un poco las filas a nivel nacional”. Y evitó definir su personal posicionamientos local o provincial, al reconocer como sus verdaderos conductores “a Eva y a Perón, y a Cristina y a Alberto en esta unidad”.