Para el ex juez electoral, las elecciones no podrán ser antes de fin de mayo

El ex juez electoral de la provincia, Dr. Isidoro Aramburu, en respuesta la consulta formulada desde ((La 97)) Radio Fueguina, consideró que, según la interpretación de la Constitución y las normas electorales, y también en base a su experiencia, las próximas elecciones en Tierra del Fuego no podrían llevarse a cabo sino desde el último domingo del mes de mayo de 2023.

El ex titular del Juzgado, hoy subrogado por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de la ciudad Ushuaia, Dr. Sebastián Osado Viruel, insistió en su apreciación de que “la última semana de mayo es lo máximo que se pueden adelantar” los comicios en Tierra del Fuego, esta vez en un análisis jurídico, pero “como vecino”, en virtud de su renuncia por acogerse al beneficio jubilatorio.

“Mi análisis jurídico me lleva a pensar que las elecciones no se pueden adelantar más allá de la última semana de mayo, porque es lo que establece la Constitución, un rango de entre tres y cinco meses antes de las elecciones nacionales” enfatizó, sin dudar que la fecha para esas elecciones nacionales es el último domingo de octubre, como es de amplio y público saber.

El ex magistrado valoró la posibilidad de tener una fecha cierta como horizonte electoral, por la alta complejidad que conlleva la preparación logística del acto eleccionario: “No me canso de decir que es muy complejo, hay que capacitar, preparar el padrón, recibir reclamos, tener aceitados los mecanismos de control y fiscalización a los partidos políticos, establecer mesas, cuartos oscuros, maneras, logística, impresiones. Es un trabajo titánico”.

Esa complejidad requiere que el organismo que lleva adelante tenga una noción acabada del momento, justamente para poder preparar la elección.

También a título de vecino, pero con todo el bagaje de experiencia que le dio su trayectoria, consideró poco probable que se elija un nuevo Juez, y en cambio prosiga el magistrado subrogante: “El proceso de convocatoria a concurso es muy largo, el mío duró un año y medio. No quiero hacer futurología, pero me parece que en cuatro meses no se llegaría a tener la elección de un juez. Me parece, habría que presentarle a los consejeros” del Consejo de la Magistratura.

Lo que sí orgullosamente aseveró Aramburu, es que el equipo del Juzgado que acaba de dejar está a disposición del Dr. Osado Viruel para preparar los propios comicios, con algunas menciones especiales: “La doctora Mariel Zanini, a quien reivindico como una mujer del derecho y la justicia de Tierra del Fuego, una persona luchadora, excesivamente capaz, comprometida con su trabajo, abnegada en la búsqueda del bien común, está a disposición del juez subrogante. Igual que mi equipo de trabajo, que sinceramente me conmueve cada vez que nos unimos a planificar porque tienen la camiseta puesta del juzgado electoral y comprende que un empleado judicial es más que un empleado administrativo, con más responsabilidades, porque aquí la ciudadanía reclama sus derechos más importantes, los derechos políticos. Están en el pie del cañón para todo lo que se necesite” expresó.

Sobre el final de la entrevista, el Dr. Isidoro Aramburú descartó palmariamente que su renuncia haya respondido a un “carpetazo” relacionado con su trabajo: “No sé quién pudo haber sugerido eso. Con carpetazo normalmente se señala cuando alguien tiene alguna vinculación con algún delito, entonces se supone que eso puede ser una estimulación a que alguien renuncie. Tengo 43 años de servicio, en la justicia federal y nacional, he pasado por todos los cargos y puestos desde el año 1979, en el 83 fui prosecretario, en 2004 secretario, después defensor oficial, juez jamás tuve ninguna sanción de mi carrera”, despejó dudas el ex Juez.

Volvió a aclarar que simplemente se trató de la respuesta a una intimación de ANSES para acceder a su jubilación, por contar con los años de aportes y la edad necesarios, y que, en el caso contrario, perdería la posibilidad de acogerse.

Finalmente, el Dr. Isidoro Aramburu manifestó llevarse después de tantos años de ejercicio de su profesión en Tierra del Fuego, “hermosos recuerdos, enorme cantidad de amigos y experiencias. Me voy como llegué, teniendo como mi único patrimonio, mi reputación, es lo que le dejo a mis hijos. Y siempre con honestidad, honorabilidad y llevando una vida austera, como todo magistrado debe llevar adelante por respeto a la ciudadanía, al sistema republicano y a la democracia”.