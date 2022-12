Ariel Rodríguez, un fueguino politólogo y relator de futbol

Ariel Alejandro Rodríguez es licenciado en Ciencias Políticas y relator de fútbol. “Nací en Río Grande, arranque yendo al jardín Tutu Maramba, el jardín número 9, y después estuve hasta tercer año en la escuela 2, por cuestiones de que mi papá trabajaba cerca”, comentó sobre sus estudios iniciales.

Respecto de la secundaria, indicó que “a partir del cuarto grado pasé al Don Bosco, que es donde ya finalicé mis estudios secundarios y es el lugar en donde me formé, donde uno da esos primeros pasos y tengo muy lindos recuerdos”.

En la secundaria realizó la orientación en Humanidades y Ciencias Sociales: “Estaba Economía por otro lado, pero yo siempre estuve para el lado de las Ciencias Sociales y es ahí dónde me siento más cómodo, también por el lado de la comunicación y demás cuestiones, porque yo trabajo en radio desde el año 2003”.

“Siempre la radio fue mi gran pasión, como el relato de fútbol”, comentó el profesional, y agregó que “a pesar de ser relator de fútbol convivo con una disfluencia en el habla, lo cual, más allá de las dudas que uno pueda tener o demás cuestiones por lo que puede llegar a pensar el resto, siempre fue como una fortaleza, como un escalón a asaltar”, expresó Rodríguez en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“El tema de la radio y el relato realmente es algo que me da mucha felicidad, me encuentro con el Ariel que quiero hacer -precisó el licenciado-, y el tema de las Ciencias Políticas también entraba entre las dos opciones que yo tenía para estudiar; Periodismo también. pero yo estaba entre Filosofía y Ciencias Políticas, y finalmente me tiré para el lado de las Ciencias Políticas, y ahí es cuando me voy a estudiar a Buenos Aires y después mi recibo”.

Sobre su trayecto universitario, Rodríguez señaló que “yo estudié en la ciudad de Palermo en Buenos Aires, que es una universidad a la que llegué porque otro amigo también iba a ir a estudiar ahí y, viendo entre las facultades que había, finalmente me anoté ahí”.

“Finalmente mi amigo al año de estudio se volvió para acá, pero yo seguí y la verdad que es una carrera que me gustó mucho, que abre la perspectiva para todos lados, porque habían materias de todo tipo, en un momento también pensé en el Derecho, y después me tiré más para el lado para la ciencia política en sí, para el análisis político”, concluyó el joven profesional riograndense.