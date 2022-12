¡¡¡ARGENTINA GOLEÓ A CROACIA Y ESTÁ EN LA FINAL DEL MUNDIAL QATAR 2022!!!

(Por Fernando Bianculli, enviado especial).- El seleccionado argentino obtuvo este martes su pasaje a la final del Mundial de Qatar tras golear a Croacia por 3 a 0 en una noche soñada en Lusail con actuaciones estelares de sus delanteros Lionel Messi y Julián Álvarez.

El capitán argentino abrió el marcador de tiro penal a los 34 minutos del primer tiempo y a los 24 del segundo, después de una maniobra memorable, asistió para el tercero a Julián, quien había ampliado diferencias antes del descanso, con una espectacular acción individual.

En la noche que igualó al alemán Lothar Matthäus como el futbolista con más partidos en los Mundiales (25), Messi se constituyó además en el máximo goleador argentino de la competencia con 11, uno más que Gabriel Batistuta.

El astro rosarino alcanzó las cinco conquistas en esta edición e igualó a su compañero del París Saint-Germain Kylian Mbappé al tope de la tabla de anotadores. Junto con Álvarez, reúnen 9 de los 12 goles argentinos en Qatar 2022.

La selección jugará el domingo próximo su sexta final mundialista con el ganador de la semifinal que Francia -defensor del título- y Marruecos animarán mañana desde las 16.00 en el estadio Al Bayt.

La gran definición será a las 12.00 en Lusail, donde esta noche más de 80.000 seguidores «albicelestes», de todas las nacionalidades deliraron con una eventual consagración.

No siempre los resultados se explican con el desarrollo, y lo sucedido durante el primer tiempo encuadra en esa categoría de partidos. Es que hasta la apertura del marcador el juego favorecía a los croatas, no tanto por llegadas sino por gestión de balón.

Argentina comprobó en los primeros 25 minutos la reputación del mediocampo compuesto por Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic, quienes le dieron a su equipo buena circulación, ayudados por los laterales y los extremos para poder generar superioridad numérica.

Scaloni, consciente de esa virtud rival, dispuso el ingreso de Leandro Paredes para ganar la batalla en esa zona, donde Rodrigo De Paul y Enzo Fernández fueron los mejores por presión y pase.

De hecho, la situación que derivó en el penal la generó el mediocampista ex River Plate con un pase al vacío para Julián, que aprovechó un hueco entre los centrales para ponerse cara a cara con el arquero Dominik Livakovic, quien lo embistió al momento de la definición.

Messi, de baja participación hasta ese momento, aislado por la poca tenencia del equipo, inclinó el resultado a favor de Argentina con una ejecución inatajable al ángulo superior izquierdo.

Croacia sintió el golpe de verse en desventaja y la tendencia del juego también cambió en favor de la selección argentina.

Cinco minutos después, Julián tuvo una aparición asombrosa: bloqueó un centro en posición defensiva, recogió la pelota en campo propio, a la altura del círculo central, lideró una contra a pura velocidad y definió ante la salida del arquero tras verse favorecido con dos rebotes ante la marca de Jospi Juranovic y Borna Sosa.

Con un público en estado de delirio, la selección tuvo un crecimiento anímico que casi lo lleva al tercero antes del descanso con un cabezazo de Alexis Mac Allister que Livakovic alcanzó a manotearlo sobre la línea.

El técnico croata Zlatko Dalic se fue al vestuario con la mirada en el piso, meneando la cabeza, incrédulo por cómo el partido le quedó cuesta arriba en tan breve lapso. Las modificaciones ofensivas en el descanso y al principio del segundo tiempo le dieron al equipo más juego por los costados.

Lionel Scaloni respondió con el ingreso de Lisandro Martínez para formar la línea defensiva de 3-5 que ya le dio buenos resultados en esta Copa del Mundo. De esa forma pudo controlar los últimos intentos de Croacia antes que la semifinal quedara totalmente resuelta gracias a una genialidad de su capitán.

Messi armó una jugada personal por la banda derecha, arrastró la marca de Josko Gvardiol, un duro zaguero de 20 años, y le entregó el tercero a Julián para celebrar de cara al público argentino.

Esta vez el seleccionado argentino no tuvo que sufrir como le pasó con Australia y Países Bajos en instancias anteriores. La amplitud del resultado y los cambios le quitaron ritmo al partido y lo transformaron en una dulce espera del festejo final.

Scaloni hasta se dio el lujo de darle minutos a los futbolistas que hasta ahora no habían jugado: Paulo Dybala, Ángel Correa y Juan Foyth (los únicos que no vieron acción hasta ahora son los arqueros Gerónimo Rulli y Franco Armani).

Argentina cumplió su objetivo: es nuevamente finalista del Mundial y el domingo, «cueste lo que cueste», como cantaron sus hinchas y los propios jugadores, irá por el sueño de todo el país.

Síntesis

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Goles en el primer tiempo: 34m. Messi (A) y 39m. Álvarez (A).

Gol en el segundo tiempo: 24m. Álvarez (A).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Mislav Orsic por Sosa (C) y Nikola Vlasic por Pasalic (C); 5m. Bruno Petkovic por Brozovic (C); 17m. Lisandro Martínez por Paredes (A); 27m. Livaja por Kramaric (C); 29m. Exequiel Palacios por De Paul (A) y Paulo Dybala por Álvarez (A); 36m. Lovro Majer por Modric (C); 41m. Ángel Correa por Mac Allister (A) y Juan Foyth por Molina (A).

Amonestados: Romero y Otamendi (A). Livakovic y Kovacic (C).

Árbitro: Daniele Orsato (Italia), asistido por sus compatriotas Ciro Carbone (línea 1), Alessandro Giallantini (línea 2) y Massimiliano Irrati (VAR).

Estadio: Lusail.

Público: 88.966 espectadores.

El Mundial de Messi, la consagración de Julián Álvarez

(Por Jerónimo Granero, enviado especial). Lionel Messi demostró hoy una vez más que es el Rey del fútbol y en cada partido del Mundial de Qatar 2022 juega mejor, pero el equipo de Lionel Scaloni, finalista del Mundial de Qatar 2022, tiene otra gran figura descollante en Julián Álvarez, quien tuvo su partido consagratorio con su primer doblete.

El capitán y líder de la Selección abrió el marcador con otro penal caliente y armó una jugada mágica para el 3-0 que merecía el cierre del estadio Lusail, que deliró con una nueva actuación memorable.

Messi, a los 35 años, llegó con un plan a Qatar 2022 y parece estar decidido a cumplirlo. La «Araña», por su parte, anotó un golazo para el 2-0 con una corrida inolvidable y coronó su actuación como finalizador de una extraordinaria apilada que armó Messi por la derecha.

El equipo de Lionel Scaloni tuvo su mejor actuación colectiva del torneo pero las actuaciones de Messi y Álvarez fueron para poner en un cuadro.

A continuación el detalle de la actuación individual del seleccionado argentino:

Emiliano Martínez (7) Tercera valla invicta en el Mundial. No tuvo que aparecer en su esplendor pero sacó una pelota muy difícil al primer palo tras un remate de Modric y después respondió con seguridad en todos los centros.

Nahuel Molina (7) Controló muy bien a Perisic y siempre intentó ser opción en ataque. En el inicio del segundo tiempo, cuando Croacia buscaba el descuento, participó en defensa con buenos cierres.

Cristian Romero (6) Firme como siempre de arriba y abajo desde que reapareció como titular en el equipo contra Polonia. Debe mejorar en la toma de decisiones porque fue amonestado por una falta con el rival de espalda en la mitad de cancha.

Nicolás Otamendi (7) En su partido número 99 con el seleccionado cumplió con otra excepcional actuación. A su habitual despliegue defensivo le sumó el primer pase que inició la jugada del penal.

Nicolás Tagliafico (7) Le tocaba reemplazar a uno de los regulares del equipo como Marcos Acuña y cumplió con creces. Clausuró el lateral izquierdo y borró a Pasalic, que fue reemplazado en el entretiempo.

Rodrigo De Paul (6) El motor del seleccionado no puede faltar pese a no estar al ciento por ciento desde lo físico. Hoy aguantó 74 minutos y, como le gusta decir a Scaloni, «dejó hasta la última gota de sudor».

Leandro Paredes (6) Volvió a jugar de titular desde que perdió el puesto después de la derrota contra Arabia Saudita. Intentó ser el eje pero padeció el toqueteo inicial de Croacia. Con la ventaja creció y estuvo bien ubicado, recuperó y pasó la pelota con claridad. Fue el primer cambio para el armado de la línea de cinco.

Enzo Fernández (8) En el inicio parecía incómodo partiendo desde la izquierda pero después se soltó. Generó el primer tiro al arco de equipo y le dio el gran pase a Julián Álvarez en la jugada del penal. En el segundo tiempo se adueñó del medio.

Alexis Mac Allister (8) Una de las mejores apariciones del seleccionado en el Mundial de Qatar. Siempre correcto, con el pase seguro y solidario para la recuperación. Estuvo cerca de marcar dos veces, con un cabezazo en el primer tiempo y un remate en el segundo.

Lionel Messi (10) El máximo goleador de la Argentina en la historia de los Mundiales con su quinto tanto en Qatar 2022 después de ejecutar un penal inatajable. Una pesadilla constante para los croatas. Para cerrar un nuevo partido histórico armó una jugada sublime para el segundo de Julián.

Julián Álvarez (10) Consagratorio partido. Su primer doblete en el seleccionado y nada menos que en la semifinal de un Mundial. En el primero generó el penal que abrió el marcador, luego fabricó solo el segundo con una carrera memorable desde atrás de mitad de cancha y coronó el tercero después de una jugada increíble de Messi. Recibió su primera ovación.

Lisandro Martínez (7) Entró para armar la línea de cinco y transmitió seguridad.

Exequiel Palacios (6) Reemplazó a De Paul y se acopló bien a la derecha de Enzo Fernández.

Paulo Dybala (5) Luego de tanto esperar tuvo su debut en el Mundial con los primeros minutos en lugar de Álvarez. Se ubicó de falso nueve y le costó entrar en juego pero habilitó bien a Alexis en una jugada de peligro.

Ángel Correa y Juan Foyth: Entraron sobre el final y tuvieron su debut en el Mundial.