Concluyó el torneo provincial de ajedrez organizado por el Municipio

La propuesta, que contó con el aval de la Federación de Tierra del Fuego y la Federación Argentina de Ajedrez, válido para el ELO Internacional, reunió a jugadores y jugadores de toda la provincia pertenecientes a las diversas escuelas y clubes junto a la Escuela Municipal de Ajedrez a cargo del instructor Cristian Jorge.

Las partidas, que tuvieron a Patricio Bengoa como árbitro principal, alzaron a Francisco Ortiz como ganador de la competencia en la máxima categoría, seguido por Damián Schualle y Sebastián Sandoval cerrando el podio.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, declaró que “es un orgullo poder ser parte hoy de esta actividad, abriendo las puertas de nuestra Casa Beban para que chicos y chicas disfruten y compitan. Desde la gestión del intendente Walter Vuoto continuamos generando instancias de encuentro para nuestras juventudes, poniendo a disposición los espacios con los que cuenta la Municipalidad”.

El coordinador de Juventudes, Agustín Monzón, explicó que “este tipo de eventos tiene por objetivo dar la posibilidad a nuestras y nuestros chicos de juntarse y compartir de esta disciplina. Nos pone muy contentos ver tanta participación y el gran crecimiento de la Escuela Municipal de Ajedrez”.

La competencia contó con el acompañamiento del Círculo de Ajedrez de Río Grande, el Club de Ajedrez Jaque Mate con el aval de la Federación de Ajedrez de Tierra del Fuego, la Federación Argentina de Ajedrez y FIDE.

Campeones Provinciales:

Sub 8 Abril Donda y Enrique Ochoa Camargo.

Sub 10 Jazmín Donda.

Sub 12 Fernando Agustín Luna.

Sub 14 Santino Zapata y Brisa Carballo.

Sub 16 Antonio Yanacon Barrios y Samira Zúñiga.

Sub 18 Brian Ballesteros.

Sub 20 Marina Fontenla y Ariel Ojeda.