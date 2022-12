Mundial, censo y subsidios: lo más buscado en Google por los argentinos

Google dio a conocer «el año en búsquedas» y en Argentina las tres tendencias más requeridas son sobre los temas más influyentes en 2022 en el país como el Mundial, la Finalissima contra Italia y el censo digital.

Las primeras cinco se relacionan a: Censo digital, Mundial 2022, Argentina vs Italia, PSG y Atlético Tucumán. Mientras que las tendencias bajaron para las siguientes: Liga profesional, Gerardo Rozín, Subsidios luz y gas, Ucrania y Argentina vs Arabia Saudita.

Con relación a la pregunta «Cómo» el primero es ¿cómo hacer el Censo digital? y hasta ¿cómo sacar el IFE?. En las búsquedas de «Por Qué» se destacan ¿por qué Rusia invade Ucrania? y ¿por qué es feriado el 17 de junio?

Yendo por el lado de las series, películas y programas de televisión no quedaba duda que lo más buscado en Google fue Gran Hermano. Después se exploró por el film argentino Argentina, 1985; Café con aroma de mujer; El encargado y Dahmer.

Por el lado de las personas, Google fue un buscador e informador sobre los fallecidos del 2022 en la Argentina y el mundo y allí se destacaron: Gerardo Rozín, Julieta Vallina, Reina Isabel II y Carlitos Balá. Mientras que otro de los personajes tendencia fue el asesino serial Jeffrey Dahmer.

Los recitales más seleccionados fueron el de Tini, Kiss, Coldplay, La Renga y Metallica. Ahora. yendo por el lado más futbolístico, las tendencias de los partidos fueron: Argentina vs Italia, Argentina vs Arabia Saudita, México vs Polonia, Argentina vs Estonia, Argentina vs México.

Por último y no menos importante la pregunta sobre «Qué» dejó resultado como: ¿Qué hora es en Qatar? y hasta ¿Qués es la OTAN?