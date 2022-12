La búsqueda de Sofía Herrera llega al Mundial de Qatar 2022

Como en cada partido del Mundial de Qatar, Red Solidaria une dos búsquedas de dos chicos de cada uno de los países que se enfrentan. Las imágenes de las menores que se difunden en la previa al partido de Argentina-Países Bajos son las de Sofía Herrera y Sophia Isabella Federika.

La vida de la familia Herrera dio una vuelta de campana el 28 de septiembre de 2008. Aquella Sofía creció, pero no se sabe cómo ni con quién. Debe haber quienes piensen que esté muerta, que aquel día le pasó algo fatal cuando la perdieron de vista en el camping John Goodall donde la familia fue a pasar el día, camping que queda en las afueras de la ciudad de Rio Grande, en Tierra del Fuego.

Su padre y otros fueron a buscar leña y Sofía, que jugaba con las florcitas amarillas del terreno, ya no estuvo. No hay un solo rastro, por mínimo que fuese, de un accidente. O rastro alguno de una agresión, forcejeo, arrastre, violencia. Nadie escuchó nada. No apareció ni un jirón de su ropa, por ejemplo.

A 14 años de su desaparición, este viernes su imagen será expuesta en el Estadio Lusail, donde Argentina se enfrentará con Países Bajos en cuartos de final del Mundial de Qatar.

La acompañará otra imagen muy conocida para los neerlandeses: la de Sophia Isabella Federika, una joven que desapareció en 2015 de un centro educativo del Parque Nacional de las Cataratas Murchison, Uganda.