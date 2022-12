La asociación de pacientes oncológicos ofrece un bono a 500 pesos

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Hilda Linares, señaló que “seguimos trabajando muy fuerte, tenemos varios derivados y, aparte de esto, la situación está muy mala y los pacientes en general están necesitando mucho de la asociación”.

Comentó que son aproximadamente 65 los pacientes derivados y que forman parte de la asociación.

“El problema es que las obras sociales entregan por día de 4000 pesos y, como sabemos, eso no alcanza ni para pagar el hotel, mucho menos para comer; entonces es ahí cuando CAPO tiene que ayudar, porque muchos de los pacientes no tienen en realidad sueldos, tienen apenas una pensión o una jubilación, y no les alcanza”, destacó la referente, teniendo en cuenta que !en general tenemos de todo, hombres y mujeres, niños en este momento no se han registrado, tenemos distintas edades”.

Sobre la manera en la que afrontan los gastos corrientes de la asociación, Linares explicó que “en este momento, debemos agradecer a otras personas que nos pagan la luz, que nos ayudan con el gas, entonces ya es dinero que no sale de nosotros, que no nos tenemos que dedicar a eso, pero luego todo lo recaudado, todo lo que nosotros trabajamos, es justamente para la ayuda de los pacientes”.

“Hemos tenido pacientes de los cuales hemos tenido que pagar los alquileres porque no tenían y se nos hacía muy difícil, pero tampoco puede vivir el paciente en la calle”, indicó la referente.

En ese sentido, Linares mencionó que se lleva adelante la venta de un bono contribución de 500 pesos por importantes premios: “Hemos hecho un bono contribución, está a 500 pesos, los premios son todos donados, porque tenemos gente que gracias a Dios nos apoya. En el primer premio tenemos un horno eléctrico, el segundo una licuadora, el tercero una jarra eléctrica y el cuarto es una sandwichera eléctrica y el quinto es un exprimidor de frutas”.

“Nosotros en este momento estamos cursando notas y si alguien nos escucha, y quiere donar los premios para los sorteos que vamos a hacer, los recibimos con muchísimo gusto porque lo necesitamos”, subrayó Linares, y añadió que “nosotros todo lo que recibimos, y más si son premios, hacemos un bono, un sorteo, para poder recaudar los fondos necesarios”.

Los interesados pueden acercarse a Antártida Argentina 887, esquina José Ingenieros, en diagonal a la Escuela 10.