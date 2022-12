Löffler defendió enfáticamente el sistema de elección de jueces

A propósito de la reciente elección de la Dra. Edith Cristiano como nueva integrante del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego por parte del Consejo de la Magistratura, el titular de ambos altos organismos judiciales, Dr. Ernesto Löffler, por ((La 97)) Radio Fueguina pronunció una encendida defensa del sistema de selección de jueces que rige en nuestra provincia, sujeto a algunos cuestionamientos desde diversos sectores.

“Winston Churchill decía que el sistema democrático es el peor sistema, con excepción de todos los demás” apeló a la historia Löffler para su argumentación. “Somos la única provincia junto con el Chaco donde el Consejo de la Magistratura elige al 100% de los jueces, desde la primera instancia, segunda instancia hasta la Corte. Es único en el país” remarcó.

Ejemplificó el contrario caso de la provincia de Mendoza, expresado por una prestigiosa jurista de esa provincia cuyana, donde a los miembros de la Corte los elige el gobernador y les brinda acuerdo el Senado provincial, en sesión secreta. “Así eligen a los ministros en la mayoría de las provincias, el gobernador con acuerdo del Senado o de la Legislatura, no hay concurso, no hay presentación de currículum, no hay audiencia”.

Explicó el funcionamiento básico del Consejo de la Magistratura a la hora de elegir a un juez de Corte, donde sus miembros deben analizar cinco idoneidades: “Técnico científica, cuánto derecho conoce; idoneidad psicofísica, ver si está psíquica o físicamente apto para desenvolverse en un cargo de esta naturaleza; gerencial, si es capaz de conformarse en líder y conducir un grupo humano; ética también, no solo tiene que ser Juez sino parecerlo; y la visión institucional o política”.

En tal sentido acentuó el análisis que los consejeros deben hacer de “estas dimensiones de la aptitud de un candidato. Las hemos analizado acabadamente, el sistema lo permite y es único en el país” insistió el magistrado, ejemplificando con el caso de la Suprema Corte de la Nación, donde el Consejo de la Magistratura decide sobre una terna que le eleva el presidente.

También apeló al ejemplo reciente de la Cámara Nacional Electoral, conformada por dos jueces varones. En el concurso de la Magistratura, obtuvo el primer puesto una secretaria de Cámara, una mujer. “El Consejo elevó esa terna y el presidente eligió al segundo, a un hombre y hoy tenemos la Cámara Electoral integrada por tres jueces hombres”.

Acerca de algunos reclamos sobre la conveniencia de un examen tradicional, el Juez explicó que “juntamente con la entrevista nosotros hacemos preguntas de todo tipo. A la Dra. Cristiano se le preguntó si los jueces deberían para ganancias, o qué piensa sobre la independencia del Poder Judicial, todas cuestiones vinculadas al derecho y personales”. A su juicio, esa examinación estaría cubierta en la entrevista.

Basado en todo lo que expuso, el Dr. Ernesto Löffler manifestó finalmente “defender muchísimo el funcionamiento de nuestro Consejo de la Magistratura”.