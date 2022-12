Defensa Civil Municipal colabora en la logística del combate al fuego en el Corazón de la Isla

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Águila indicó que “nosotros desde ayer (por el lunes) nos hicimos presente en la ciudad de Tolhuin llevando las donaciones que hicieron los vecinos del sábado y domingo en la Dirección de Defensa Civil, pusimos a disponibilidad recursos logísticos y de comunicaciones para el servicio del COE provincial y el servicio de Manejo del Fuego nacional y provincial”.

“En este momento se encuentra un grupo desde temprano trabajando desde la logística y en la comunicación y toda la logística que puede brindar el Municipio Río Grande”, expresó el funcionario, y agregó que “cercano al incendio solamente están trabajando los brigadistas de nación y los brigadistas provinciales, nadie está autorizado a poder ingresar al incendio que no sea brigadista, que tiene la capacitación suficiente para eso, porque la verdad que la situación es muy peligrosa para los brigadistas”.

Respecto de las actividades de apoyo que llevan adelante, Águila resaltó que “nos toca a nosotros en este momento de trabajo hacer la logística a varios kilómetros del lugar, dando apoyo a las cocinas de campaña y a la logística de traslado de materiales, y algún apoyo de comunicaciones y todo lo que requiere el sistema de manejo del fuego”.

Asimismo, sobre la rutina diaria de los brigadistas que están combatiendo el incendio, el director expresó que “depende del horario de trabajo que tengan, pero la mayoría de los días están volviendo muy tarde y están arrancando muy temprano”.

Por otra parte, Águila pidió que continúen las donaciones de los vecinos, incluso en medicamentos y todo tipo de productos útiles: “Creemos que es necesario que la gente pueda solidarizarse y aportar su granito de arena para poder darle una mano a los brigadistas, no solo con agua y barritas de cereales , sino también con materiales de primeros auxilios, crema para la cara, manteca cacao, gotitas para los ojos, entre otras cosas, que están provistas por la logística provincial y de los municipios, pero también siempre es necesario tener un backup y tener los recursos disponibles, por qué los recursos se agotan rápido también”.

Para finalizar, el funcionario describió el panorama que se vive en la ciudad mediterránea, siendo que, si bien se encuentra abierta a los vecinos que viajan hacia y desde Ushuaia, no se pueden realizar actividades de ningún tipo. “Se puede ver en la ruta una lengua de humo que sale del lugar y va para arriba y pasa por arriba la ruta, pero no ha llegado a la ciudad de Tolhuin, esto mucho tiene que ver mucho la dirección del viento -relató Águila-. En Tolhuin la gente está ingresando de manera normal, no hay ningún tipo de restricciones en ese sentido, las restricciones son que no se puede hacer ningún tipo de actividad deportiva o campamentil, o ese tipo de cosas, y después obviamente en toda la provincia hacer fuego en todo sentido”.