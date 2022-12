Critican la desigualdad en la distribución del dinero ganado por los alumnos en el concurso de reciclado

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Beatriz, la madre una alumna de 5to año, detalló que la decisión de la institución fue dividir el millón de pesos entre los 5tos, siendo que cada uno recibió 230.000 pesos. El inconveniente se dio cuando los chicos repartieron la plata y a algunos compañeros les dieron 22.000 pesos y a otros 2.000.

“Yo soy la mamá de una de las alumnas que recibió un porcentaje del premio de las botellas que ganaron y estoy en total desacuerdo con los mayores, porque dejaron a los delegados que son chicos menores, que en mi opinión no deben manejar dinero y mucho menos una cantidad tan grande, a la hora de dividir el número”, expuso la vecina en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“El curso al que asiste su hija ganaron 230.000 pesos y a la hora de dividir muchos alumnos de quinto no recibir casi nada -sostuvo la madre-. A mí me parece una desigualdad total y es muy Injusto, porque yo pienso que todos ganaron y por lo tanto el monto tendría que ser igual para todos”.

“Por ser delegados algunos ganaron hasta 22 mil pesos y mi hija al no estar acá, porque está representando la provincia con la selección de básquet en Gallegos, no tuvo la oportunidad ni siquiera de reclamar su parte”, precisó Beatriz, y añadió que “según la respuesta de los directivos y la profesora, se basaron en quién trabajo y quién no, pero el premio según el reglamento es igual para todos”.

“La profesora a cargo Cristina Álvarez Moreno y el director eran los adultos que tenían que obviamente ser justos con todos los alumnos de todos los quintos, no solo con mi hija que al no estar acá no puede reclamar nada, porque ella no está en acuerdo, porque ella quiere que sea para todos igual eso es lo que a mí me preocupa -relató la mujer-. La decisión fue entre los delegados y la preceptora, los padres no asistimos a ninguna reunión para hablar sobre el tema, hoy ( por ayer) hubo una reunión a la cual no me invitaron y dijeron que ya era definitiva o porque de alguna manera están terminando las clases y hay que dar un cierre a este premio”.