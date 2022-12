El fueguino que logró completar un triatlón en Mar del Plata

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Ferreira mencionó que logró completar la carrera “en un tiempo de 11:47:37 con las distancias oficiales de 3800 nado, más 180 kms bicicleta y los 42 kms de maratón”.

Señaló que “estoy realmente contento y roto”, haciendo referencia con humor al estado físico luego del esfuerzo para el cual se preparó durante 9 meses de entrenamiento.

Acerca de la disciplina que practica, el deportista es preciso que “hace un par de años atrás hacía maratones y siempre estuvo en mí de hacer un triatlón de larga distancia, son en total 225 km que uno hace durante todo el día, nadando, pedaleando, corriendo”.

“Siempre estuvo en mí la idea, pero por suerte me encontré con mi entrenador que me dijo que hay que poner un plazo y tenemos que hacerlo posible en menos de 5 años”, relató Ferreira.

En esa línea, subrayó que “fue paciencia, fue día a día, fue paso a paso, tratando de cada vez mejorar”, para encontrar las condiciones físicas que le permitieran que “terminar la prueba de una manera decente”.

“Yo pensaba en la cantidad de gente que tiene la ilusión de hacer algo -reflexionó el deportista-. El triatlón es un deporte que llama mucho la atención por esto de hacer tres disciplinas, por estar en el agua, después andar en la bici, correr, y nosotros creo que venimos demostrando hace un par de años, los que hacemos triatlón en Tierra del Fuego, que por más que estemos viviendo en una de las provincias más australes, se puede entrenar y se puede competir”.

“Esto me gustó no como un sueño, sino como un reto, porque a mí me gusta pensar que el reto te transforma, fueron muchos años de levantarse temprano, de dormir bien, de comer bien, y no hacerlo como una obligación, de hacerlo como algo transformador para mi vida”, concluyó.