La desesperante situación de ver el fuego consumir kilómetros de bosque

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Parun comentó que “nosotros estamos hace muchos años en la zona del Lago Yehuin, tenemos ahora la granja porcina a 6 km del Lago, antes fue parador y antes de eso fue un aserradero de la familia”.

“Nosotros con Turismo hemos hecho en algún algún momento una excursió que era al Mirador de los Cóndores, que está a unos 650 metros de altura sobre el nivel del mar y, cómo es el más alto en la zona, se ve del Océano Atlántico hasta el Paso Garibaldi”, explicó el vecino, y agregó que “entonces desde que comenzó el incendio hemos ido tomando imágenes, hemos ido filmando y vimos cómo fue avanzando y de qué forma”.

“Toda la zona está afectada, anoche había bajado un poco el viento, pero hoy cuando fuimos era algo realmente increíble. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con algunas personas que se están ocupando de esto y han hecho lo que han podido”, remarcó Parun, en conversación con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día».

El empresario añadió que “es una zona de muy difícil acceso, no tiene camino, no tiene ruta, recién ahora están ingresando con alguna máquina, recién ahora se está comenzando a hacer un poco más, pero lleva muchísimos kilómetros, el viento no cesa, no para, solamente por la noche y por la noche aparentemente no pueden trabajar, entonces te dificulta muchísimo, o sea lo va a parar solamente un accidente de natural, de la única manera, no creo que se pueda controlar”.

“Lo único que puedo decir es que es algo impresionante, las imágenes que hemos tomado son increíbles y es realmente terrible lo que ha pasado -describió Parun-. Es una zona que no tiene mucho y no tiene mucha gente que viva en esa zona”.