El comedor «Las Familias» junta donaciones para las fiestas de fin de año

Alejandra, la responsable del comedor Las Familias pidió la colaboración de los vecinos para juntar regalos y caramelos para los niños, y para armar una bolsa navideña para los hogares más necesitados. Además, insistió en solicitar que no les lleven bolsas con basura entre las donaciones.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Alejandra indicó que “se empezó el mes pasado con la campaña de juguetes y caramelos”, y agregó que “la idea es para hacer la fiestita de Navidad para los chicos”, teniendo en cuenta que “hay un puesto en Sabor Campestre, donde pueden ir a dejar, y también estamos haciendo para el 22, para ver si podemos entregar alguna bolsa navideña, pero estamos más enfocados en el tema de los juguetes”.

Asimismo, la referente destacó el pedido a los vecinos de que lleven elementos en buenas condiciones y no cosas para tirar: “No recibimos juguetes nuevos, sino solamente usados si están en buen estado y se puede rescatar el juguete, porque nosotros le hacemos todo lo que se necesita. Últimamente nos han traído mucha basura, Yo sigo a recalcando en eso que los comedores no somos basureros y entre ropa y cosas que llevan es bastante desagradable muchas veces abrir las bolsas”.

“Yo muchas veces he subido en las redes la clase de ropa que nos llevan para que no digan que nosotros somos delicados o queremos cosas nuevas, y es bastante desagradable, hasta ropa interior ropa manchada con sangre, camperas que no tienen mangas o tiene la mitad de una manga, muñecas, juguetes que llevan solo la cabeza o un auto partido a la mitad”, detalló la vecina en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Nunca pido cosas nuevas porque no puedo regalarle un nene una cosa nueva y a otro una cosa usada, entonces siempre digo que los juguetes usados que están en buen estado, y si le falta ropita nosotros vemos cómo hacemos, pero siempre en buen estado”, expuso Alejandra, y añadió que “nosotros estamos ubicados en Selknam al 634 de la Margen Sur y en el 2964-665968 nos pueden contactar, al igual que nos pueden ubicar en la página donde estamos como Comedor Las Familias, y en Sabor Campestre hay un punto que pueden ir a dejar, o si no también en la fábrica Los Onitas, que está en el parque industrial”.