Comedor denuncia que le donan basura, ropa interior usada y hasta prendas con sangre

La principal referente del comedor «Las Familias», Alejandra, realizó un duro descargo en diálogo con ((la 97)) Radio Fueguina, pidiendo a los vecinos mayor solidaridad y empatía a la hora de realizar donaciones.

La mujer, en el marco de una nueva campaña para recolectar juguetes, solicitó que los elementos que sean regalados se encuentren en buen estado y no sean cosas que tienen en realidad como depósito final la basura.

“La verdad es que nunca recibimos juguetes nuevos, sino solamente usados si están en buen estado y se puede rescatar el juguete, porque nosotros le hacemos todo lo que se necesita», dijo, y resaltó que «últimamente nos han traído mucha basura, yo sigo a recalcando en eso que los comedores no somos basureros y entre ropa y cosas que llevan es bastante desagradable muchas veces abrir las bolsas”.

“Yo muchas veces he subido en las redes la clase de ropa que nos llevan para que no digan que nosotros somos delicados o queremos cosas nuevas, y es bastante desagradable, hasta ropa interior ropa manchada con sangre, camperas que no tienen mangas o tiene la mitad de una manga, muñecas, juguetes que llevan solo la cabeza o un auto partido a la mitad”, detalló la vecina en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.