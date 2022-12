Operarios suspendidos de Australtex volvieron al trabajo luego de una conciliación obligatoria

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el delegado de los trabajadores Daniel Calisaya indicó que en Australtex los operarios en si no cuentan con la certeza de los montos salariales que van a cobrar, pero señaló que ya volvieron a sus tareas habituales.

“Hoy en día estamos trabajando todos normalmente, ya que el día lunes tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo con la empresa para tratar de arribar a algún acuerdo y no hubo acuerdo, se pasó un cuarto intermedio para el día miércoles, que fue ayer, y ayer mantuvo la misma postura la empresa”, comentó el gremialista, y amplió que “solicitamos la intervención del Ministerio de Trabajo con la conciliación obligatoria, así que ayer se resolvió dictaminar la conciliación, y a partir de ayer a las 22 horas estamos trabajando normalmente”.

Respecto de la situación que se había dado de suspensiones que consideraron arbitrarias, Calisaya mencionó que “fuimos suspendidos la semana pasada un porcentaje de compañeros y esta semana desde el lunes hasta ayer también estaban siendo suspendidos la misma proporcionalidad pero otros compañeros”.

El sindicalista sostuvo que “la propuesta de la empresa siempre fue tratar de arreglar el 75% no remunerativo y por eso es que no sé llegaba a ningún acuerdo, hoy en día todavía no percibimos los salarios porque es el cuarto día hábil, así que estamos a la espera de eso”.

“Veníamos trabajando con normalidad, los giros ya salían, la producción se hacía, la materia prima la veíamos acá en afuera del predio, los contenedores, por eso entonces no se le creía a la palabra los empleadores, por eso no se estableció un acuerdo”, relató Calisaya, quien a su vez, sobre el pago del salario completo, resaltó que “como indica la conciliación obligatoria debería abonar el sueldo al 100% como corresponde, pero conocemos a la empresa que siempre se toma arbitrariamente dichas actitudes, así que puede pasar cualquier cosa y no podemos garantizar nada”.