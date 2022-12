Conflicto por los postes: para el ENACOM no son de la Cooperativa, sino de la Provincia

Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, se refirió por ((La 97)) Radio Fueguina al conflicto surgido en Río Grande con la Cooperativa Eléctrica local, en relación con la utilización de los postes de energía eléctrica de la red de la ciudad para el tendido de la red nueva de fibra óptica, que la empresa riograndense pretende cobrar por su alquiler a un precio considerado «abusivo» por el ente gubernamental.

López informó que este miércoles, ante la falta de acuerdo, el ENACOM emitió una resolución estableciendo el valor del alquiler, que resulta muy por debajo de lo que pretendía la empresa eléctrica. “La ley obliga a compartir la infraestructura pasiva, como lo son los postes, en cuanto a internet y telefonía. El que tiene los postes tiene la obligación de compartirlos y si el precio es excesivo, el ENACOM puede determinar el precio” explicó el contexto López.

Pero, aportó una novedad que, según su presunción, podría determinar la intervención del Gobierno de la provincia: “Parece que los postes no son de la cooperativa, sino de la provincia, además financiados por el gobierno nacional. En este caso, podría ser que no solo no corresponde pagar lo que nosotros determinamos, 15 veces inferior a lo que ellos pretendían, sino que debería ser gratuito”, advirtió, aunque la determinación y resolución es un resorte de la provincia.

El valor de mercado para el alquiler de los postes en la vía pública es de $ 102, según lo estableció la entidad. “Ellos arrancaron pidiendo $ 1500, hasta $ 2500, un disparate, el 50% del costo de la obra” se quejó el funcionario.

En virtud de que uno de los proyectos, que lleva adelante la cooperativa local Renacer, adjudicataria del subsidio nacional, es la red de instituciones públicas de educación, salud y seguridad, López contrastó que “tenemos la obra demorada tres o cuatro meses en Río Grande por este problema con la Cooperativa Eléctrica. Están impidiendo en los hechos que los barrios populares y las escuelas accedan a internet” denunció luego.

Sin embargo, enfatizó que el gobierno nacional “no lo va a permitir, porque para eso están las leyes para que se cumpla. Esto se soluciona de acá a mañana”.

Ante la consulta de una posible judicialización del conflicto, lo que dilataría los tiempos para la concreción del proyecto popular, Gustavo López opinó, a título personal, que “si los postes son de la provincia, que lo piensen dos veces antes de judicializar. Y si ellos piensan decir a todos los ciudadanos de Río Grande que no van a poder tener internet en ninguna escuela, porque ellos quieren cobrar más, también que se hagan cargo”.

El vicepresidente de ENACOM enumeró que en el caso se está frente a “el incumplimiento de una Ley Federal, el desconocimiento de la autoridad de aplicación y de una ley que declara servicios públicos a las telecomunicaciones. La consecuencia inmediata es privar de un servicio esencial a la población”.