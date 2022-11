El Municipio de Ushuaia y Aerolíneas Argentinas acuerdan vuelos directos de San Pablo

Es un vuelo de aproximadamente 8 horas, con una escala técnica que permita cargar combustible en Buenos Aires y continuar el viaje, los pasajeros no se bajan del avión.

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas, ya están disponibles en la página oficial www.aerolineas.com.ar. Serán en principio dos frecuencias semanales, saliendo de San Pablo a Ushuaia los días jueves y domingos a la 1:10 AM y arribando a Ushuaia a las 08:15 AM. De la misma manera, de Ushuaia a San Pablo, saldrán los días jueves y domingos a las 21:00 PM, aterrizando en San Pablo a las 03:30 AM.

El Presidente Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, valoró que «los buenos resultados obtenidos durante julio pasado, nos permiten confirmar, aún a 9 meses del comienzo, que la temporada de invierno de 2023 volverá a contar con una amplia variedad de conectividad regional hacia los destinos turísticos de nieve. Como compañía aérea de bandera, no sólo alentaremos el tráfico interno durante las vacaciones, sino que también volveremos a programar vuelos directos desde San Pablo hacia los distintos puntos turísticos del interior del país. Apostamos seguir trabajando con la industria del turismo y potenciar juntos la llegada de más brasileños en el próximo año».

Bajo esta misma línea, Silvina Bello, Secretaria de Turismo del municipio destacó que “Celebramos la publicación de los vuelos directos, como consecuencia del trabajo sostenido que desde hace años viene realizando la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, de manera ininterrumpida en Brasil. En este marco, es muy importante la gestión que viene llevando adelante nuestro intendente Walter Vuoto en conjunto con Aerolíneas Argentinas, en pos de potenciar nuestro destino”.

Agregó que “este hecho histórico de poder tener a la venta los vuelos directos para nuestro invierno 2023, San Pablo-Ushuaia-San Pablo con casi 9 meses de anticipación, sin duda nos fortalece y nos impulsa a seguir promocionando nuestra ciudad para mantener a Ushuaia dentro de los destinos más elegidos y además lograr que los vuelos continúen con altos niveles de ocupación, permitiendo mantener estas rutas aéreas.

Para finalizar, expresó que “esto se logra también gracias al trabajo en conjunto del sector público y privado que siempre acompaña en la promoción y difusión. Este anuncio es fundamental para Ushuaia, porque el turismo necesita previsibilidad y en eso venimos trabajando”.