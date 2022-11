Insólito: se robaron hasta las canillas del baño del Hospital

Un insólito hecho vandálico conmueve por estas horas a la comunidad del Hospital Regional Río Grande, que volvió a ser objeto del ataque de personas sin identificar.

En esta oportunidad, se realizaron pintadas en distintos sectores comunes y hasta se robaron las canillas de uno de los baños, según denunciaron desde la institución.

«Repudiamos enérgicamente los hechos de vandalismo que se vienen sucediendo en nuestra institución. Como siempre recordamos el que sea una institución pública no quiere decir que no la tengamos que cuidar. Se robaron hasta las canillas. No es agradable acudir al hospital o tener que estar internado y ver este panorama», denunciaron a través de las redes sociales autoridades del nosocomio local.

Sectores comunes, con pintadas

«A menudo se exige todo al área pública, cuando poco se cuida. No es gracioso, no es agradable, si se encuentran aburridos bien podrían buscar algo productivo para hacer y retribuirle algo a la sociedad. Por más que el Hospital sea público nada es gratis, hay que volver a pintar y reparar. Un poco de reflexión y consideración», resaltaron.