Vuoto presentó junto a Wado de Pedro la nueva fábrica de asfalto en caliente

El intendente Walter Vuoto presentó junto al ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” De Pedro, la fábrica de asfalto en caliente y la terminadora adquiridas por la Municipalidad de Ushuaia a través del Programa Municipios de Pie, de la Secretaría de Asuntos Municipales de la cartera nacional.

“Es algo histórico”, dijo Vuoto, ya que la fábrica, de una capacidad de producción de 80 toneladas/hora de asfalto en caliente, “permitirá bajar los costos de la pavimentación y apuntar a una ciudad con el 100% de asfalto”.

Además, destacó, “es una planta de última generación que reduce al mínimo la producción de dióxido de carbono”, contribuyendo al cuidado del ambiente.

El jefe del Ejecutivo capitalino estuvo acompañado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié; por el secretario de Asuntos del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk; y por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

También estuvieron presentes el senador nacional Matías Rodríguez; la senadora nacional Eugenia Duré; la diputada nacional Carolina Yutrovic; la legisladora Victoria Vuoto; los concejales Juan Pino, Laura Avila y Gabriel de la Vega; el jefe de Gabinete municipal, Omar Becerra; y funcionarios del Ejecutivo de la ciudad.

Vuoto agradeció “el acompañamiento del Ministerio del Interior que nos permitió adquirir una fábrica de asfalto en caliente y una terminadora”, y remarcó que “esto viene a resolver un problema que teníamos los ushuaienses ya que ahora contamos con una fábrica de asfalto que el Concejo Deliberante se negó a votarnos el año pasado, más allá del acompañamiento que tuvimos de los ediles del oficialismo y que hoy reconocemos”.

“A través del programa Municipios de Pie pudimos hacer realidad este proyecto y ahora la planta nos va a permitir llegar a los barrios y volver a la lógica de hacer contribución por mejoras”, continuó, y agregó que “la idea es bajar los costos de la pavimentación y apuntar a una ciudad con el 100% de asfalto”.

Sobre la fábrica mencionó que “tiene una capacidad de producción de 80 toneladas/hora de asfalto en caliente”, y dijo que los próximos pasos serán “ponerla a punto, capacitar a los trabajadores y que esté en funcionamiento esta temporada”. Y añadió: “Hoy nos animamos a hacer asfalto por administración y eso es algo histórico”.

El intendente señaló además que “las empresas privadas no van a dejar de trabajar; ellas lo hacen para los tres municipios y para la Provincia y muchas veces no dan abasto para cubrir los planes de obra pública de la ciudad” y por ello “la idea es tener mayor capacidad de obra y llegar a todos los barrios”, porque “tenemos 800 cuadras sin asfaltar y además cada dos años tenemos que repavimentar, un trabajo permanente y por eso necesitamos capacidad propia porque de otra manera no llegamos al objetivo”.

Finalmente, Vuoto hizo hincapié en el “acompañamiento permanente del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación”.

Por su parte, el ministro del Interior manifestó que “poner un recurso en Tierra del Fuego y en Ushuaia no solo tiene que ver con ayudar a que los vecinos y vecinas tengan mayor calidad de vida, sino también tiene que ver con seguir apostando a la soberanía sobre las islas Malvinas y a seguir apostando a la soberanía sobre la Antártida. Entendemos que Ushuaia y Tierra del Fuego tienen un sentido estratégico para la Argentina y para el futuro del país”.

En esa línea, De Pedro consideró que “articular con Walter permite generar calidad de vida y generar obras que hacen al arraigo, algo a lo que apostamos fuertemente”.

“Por eso apostamos a la promoción industrial, a las obras de infraestructura, a la conectividad, a los puertos y a todas las obras que los vecinos y vecinas consideren indispensables”, concluyó.