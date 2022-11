En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Cabrera señaló que “la calidad educativa hoy la escuela de hoy no la mide en función del merito, ni de los rendimientos, ni de los resultados, sino de los procesos”, teniendo en cuenta que “hablar de calidad educativa hoy implica hablar de progreso”.

“La mirada es dual, requiere de una mirada grupal en función de lo que se establece como expectativa de logro para cada grupo escolar y dependiendo del nivel. También es una mirada individual, teniendo en cuenta que hoy la escolarización obligatoria en Argentina va desde sala de 4 años de nivel inicial al último año del nivel secundario”, remarcó la especialista en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Es necesario poder hablar del proceso que desarrolla cada estudiante en función de sus tiempos, de sus posibilidades, de su contexto familiar y social -comentó Cabrera-. No tiene que ver exclusivamente con el estudiante, acá se conjugan varios aspectos: tenemos una escuela la cual aún le cuesta acomodarse a los tiempos que corren, nuestros estudiantes que son nativos digitales, manejan un montón de información que no es precisamente la información que proporciona la institución educativa particularmente. Considero que muchas veces no tiene que ver con un problema aprendizaje sino con un problema del enseñar. Está más vinculado a nosotros los adultos”.

En esa línea, la educadora remarcó que “aunque cueste tener que reconocerlo, creo que las posibilidades que tenemos los docentes de capacitarnos y de poder de garantizar que los estudiantes en nuestra clase no solamente estén dentro del aula, sino que participen y progresen, tiene que ver con la actitud que tiene el docente dentro del aula”.

“Si nosotros estamos preparados y académicamente manejamos la información y manejamos las herramientas o las mismas herramientas que hoy manejan nuestros estudiantes, y podemos buscar juntos la información, la tarea del docente ya no es enseñar la información como en la escuela tradicional se hacía, sino proporcionar las estrategias a los estudiantes para que aprendan a aprender”, explicó la licenciada.

“Nosotros tenemos estudiantes en nuestras aulas que manejan muchísimos conocimientos que tal vez hasta para nosotros resulten desconocidos y lo hacen a partir de las redes, a partir de todo lo que nos proporciona Internet, entonces como docentes tenemos la obligación de poder reutilizar estás formas de aprender que tienen nuestros estudiantes”, concluyó.