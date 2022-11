La Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología y actual vicepresidenta de FORJA, Analía Cubino, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y desmintió las versiones que circularon este fin de semana, a través de portales falsos, y que apuntaban a una nueva postulación para la Intendencia de Río Grande.

«Me sorprendió», reconoció en principio al ser consultada por esas publicaciones, y siguió: «Me sorprendí porque usaban una foto mía para hacerme decir algo que no dije… a veces hay suspicacias en la política y hay algunas prácticas viejas de querer hacer decir a alguien lo que no dijo». Y no es la primera vez que ocurre, destacó, ya que en el pasado «también salieron a hacer pintadas con mi nombre y hasta un vecino me pidió que borrara lo que mi gente había escrito en su pared».

«Yo estoy ocupada en la gestión, soy la vicepresidenta de FORJA y pertenezco a un espacio político; nuestras definiciones políticas se toman en conjunto y tenemos un líder que es Gustavo Melella», aclaró, y ratificó: «Para nada es algo verdadero (lo que circuló), nosotros entendemos que tenemos que hablar de un proyecto político que tiene que ser más amplio y en unidad».

Por ello, anticipó, «seremos muy respetuosos de las decisiones que se adopten y para nada haríamos una campaña propia por nuestro lado», recordando además, en referencia al intendente Martín Pérez: «Ocasionalmente me tocó ser la candidata (de FORJA para el Municipio local, en 2019) y ocasionalmente me tocó ser adversaria a otras personas, pero no por eso no podemos trabajar hoy juntos si tiene que ver con la gestión».

Esto parece ser cosa del pasado, ya que reconoció en el Intendente al «referente del Frente de Todos en Río Grande» y adelantó: «Si la definición es que sea reelecto nosotros acompañaremos».