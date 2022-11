Luego de los dichos vertidos la semana pasada, precisamente en el aire de ((La 97)) Radio Fueguina, por la vicepresidenta del Partido Justicialista Myriam Martínez, la concejala riograndense Miriam Laly Mora no se quedó atrás en la polémica y le contestó ante los mismos micrófonos.

Para refrescar la memoria, a la legisladora no le pareció necesario realizar un congreso partidario, porque serviría solamente para confrontar. En todo caso, invitó a la edil a formularle ese pedido al intendente Martín Pérez, presidente del congreso del PJ, merced a un profuso diálogo que ahora mantendrían.

“Las diferencias con Myriam Martínez están planteadas desde hace muchísimos años” adelantó Mora como introducción de su dura respuesta. Sobre el diálogo cercano con el intendente Pérez, le recomendó a Martínez “que no se ponga celosa, yo no me pongo celosa porque ella habla con (Gustavo) Melella”.

Por otra parte, la cuestionó también en su condición de mujer “por mandarme a hablar con el varón del peronismo”, preguntándose en cambio por qué “no puedo hablar con la mujer del peronismo, que representa ella como vicepresidenta”.

Tampoco dejó escapar la oportunidad para profundizar en la polémica, al sugerir, con suspicacia, cierto temor a convocar al congreso: “Capaz que ese sea el miedo que tengan, porque al final siempre terminan confrontando con los afiliados en los congresos” disparó.

Las diferencias, al parecer irreconciliables, las vincula “con su trabajo legislativo, con lo que no le gusta que le digan, que le recuerden, la defensa que tuvimos que hacer los concejales de Río Grande de la autonomía municipal mientras gobernaba Bertone, acompañada por la que le llevaba la espada adelante” le reprochó sin pausa.

En ese sentido, tampoco le aceptó a Martínez su discurso de arrepentimiento y pedido de perdón dirigido a todo el peronismo: “Arrepentirse no le devuelve los derechos que quitaron. Es fácil decir ‘no me fui nunca del peronismo’ cuando dentro su marido siempre fue funcionario” en alusión a Claudio Carreras, designado titular de la empresa estatal Terra Ignis.

Mora reprochó además que “entre ella y Vuoto lo dejaron afuera a (Juan Carlos) Pino” y la exhortó no solo a aclarar las cuentas, disculparse y pedir perdón al peronismo, “sino a toda la ciudadanía que la vota”.

En relación a las candidaturas, Miriam Mora adelantó no tener aún en claro la postura que asumirá, debido a que “no lo he hablado con Gustavo Melella”. Pero, confrontada a una hipotética forma de unidad Melella-Martínez, claramente respondió: “La verdad que no la militaría. Tengo límites, mi límite es Bertone, todo lo que se desprende de Bertone es mi límite”.

No obstante su irreductible postura, dejó abierto un pequeño resquicio al referir que se ubicará “en el lugar que me diga Gustavo Melella, que es quien conduce el espacio”, reconociendo que el gobernador “sigue manteniéndose con los mismos números de intención de voto o mirada positiva”.

Por eso, eligió para el final la afirmación “tenemos un candidato para la gobernación, que se llama Gustavo Melella. El resto, no sé”. Y reprochó que “se acuerdan ahora a un par de meses de las elecciones que Río Grande existe. Bienvenidos y bienvenidas a Río Grande, la mayoría de los votos están en Río Grande” concluyó Laly Mora.