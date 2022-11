El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, organiza el evento en el marco de las políticas de fomento y desarrollo de la industria de los videojuegos. Dicha actividad se consolida como una de las más importantes de la Patagonia, la cual ha logrado posicionar a nuestra ciudad dentro del circuito de competencias a nivel nacional.

Las finales se desarrollarán este sábado a partir de las 13 horas en el Polideportivo “Carlos Margalot” (Prefectura Naval 599) y los protagonistas serán en League of Legends: Ice Warriors vs. Hooliganks; en Valorant: Pingwins vs. Arcane Warriors; mientras que en Rocket League: Gadfu Esports vs. Project R.

Esta edición contará con la participación especial de importantes referentes de los Esports como Jony Boy (@jotitabe), subcampeón del mundo 2016, y el streamer GordoReally (@igna.grosso). Asimismo, la competencia contará con el trabajo de casters locales y nacionales.

El espectáculo será con ingreso libre para todo el público, quienes podrán ver las finales y jugar en la zona gamer, disfrutar de las presentaciones de freestyle y hip-hop; participar de los sorteos y recorrer los stands de emprendedores relacionados al mundo gamer y gastronómico.

Se trata de una competencia que se da en el marco del Programa Municipal de Deportes Electrónicos, la cual responde a la amplia demanda de las juventudes de Río Grande, quienes solicitaron ampliar las oportunidades que existen alrededor de esta disciplina.