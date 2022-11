Se acercan las elecciones de 2023 y en cada partido comienzan a perfilarse referentes y posibles candidatos. En tanto esto ocurre, la temperatura de la disputa interna en algunas fuerzas aumenta y no parece tener techo a la vista.

Como en el caso del Justicialismo, y por ende Frente de Todos, donde el paso Garibaldi cada día se eleva un poco más hacia las alturas, al punto de parecer infranqueable.

Encabezar o no encabezar la fórmula, esa parece ser la cuestión para los compañeros fueguinos. El presidente del partido, Walter Vuoto, uno de los posibles postulantes, por boca de su escudero Juan Carlos Pino atiza a los sectores de Río Grande (y Tolhuin) para un alineamiento, con resultado incierto hasta ahora.

Ya la legisladora Andrea Freites puso en vereda al concejal capitalino cuando le reprochó la imaginaria gestión por la unidad que dice acometer, operativo ayuno de llamadas por privado, pero pletórico de titulares en los medios.

En el centro, la también parlamentaria Miriam Martínez, vicepresidenta del PJ provincial y “la” indicada por muchos para compartir fórmula de Frente de Todos con el actual gobernador, el no peronista Gustavo Melella.

Martínez llegó a los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina, para poner blanco sobre negro la actualidad interna del peronismo vernáculo y, como unos días antes Freites, no se guardó nada para la próxima.

Primero, reveló su sorpresa por los ataques de Pino, quien le cuestionó retroactivamente su legitimidad como vicepresidenta del PJ: “Me sorprendió, no sé por qué hizo esas declaraciones, falta el respeto a mi militancia. Hay muchas cosas que no comparto con muchos compañeros, pero no voy a desconocer la militancia y trayectoria que tiene Juan Carlos Pino en Ushuaia. Nosotros teníamos una relación, no te digo cotidiana, pero cordial, de compañeros. De pronto salió con esto”.

Encendida, le cuestionó “desde qué lugar me está hablando a mí. No le voy a permitir que falte a la verdad” en el disidente relato de cada uno sobre la oportunidad, en pandemia, de la designación de autoridades partidarias. “No sé qué le pasó por la cabeza no sé cuál era el análisis y la estrategia de Pino. Siempre han sido erradas en el último tiempo y la historia no me deja mentir”.

Recordó Martínez que, en aquel entonces, Pino quedó fuera del reparto al exigir “toda la departamental de Ushuaia” para su sector, pretensión que le habría negado el propio intendente ushuaiense, según la legisladora.

Volviendo al presente, Myriam Martínez afirmó, sin medias tintas, que “no tenemos diálogo con Walter Vuoto”, y adjudicó esa distancia a la toma de decisiones respecto de las candidaturas nacionales a diputados. “Le pedimos que el compañero o compañera candidato, sea peronista, y se comprometió”. Ungida, en cambio, Carolina Yutrovic, “me enteré por los medios, y tuve que salir una vez más a dar explicaciones de por qué el Partido Justicialista, teniendo 20.000 afiliados, teníamos que llevar Yutrovic”.

Que esa candidatura haya estado avalada por el Consejo provincial y el Congreso partidario, como enfatiza Pino, “en otra vida, porque nosotros no avalamos a Carolina ni en Congreso ni en el Consejo, ni por Zoom. Está contando otro relato, es un gran fabulador, no se pueden permitir más mentiras”.

Dejando paso al optimismo, luego de la catarsis, Martínez auguró que “siempre nos damos una oportunidad de acomodarnos”.

Y a renglón seguido, su “muy bien, muy bien”, respecto de su relación y diálogo con el gobernador Gustavo Melella. “La verdad que muy bien. Tuvimos diferencias -algunos vivos han sacado algunas cuestiones fuera de foco de algunas declaraciones que yo hice en algún momento-. Hablamos del 2023, hablamos de todo” reveló, misteriosa.

Aunque, como mandan los manuales, respondió “ni siquiera lo pensé, no lo tengo pensado” al exponérsele que muchos la imaginan acompañando al mandatario en la fórmula a la gobernación. “Lo dicen todos, no puedo evitar que hable mi compañera Freites ni mi compañero Furlan, imaginate qué puedo hacer con el resto de los compañeros”, reconoció en tono de broma, sin cerrar ninguna puerta.