La secretaria Gabriela Muñiz Siccardi, junto a su equipo de trabajo y acompañada por el jefe de Gabinete Omar Becerra, expuso el presupuesto con el detalle de obras, fuentes de financiamiento, recursos destinados a mantenimiento vial, mantenimiento de espacios públicos, red cloacal y operativo invierno y respondió a los requerimientos formulados por las y los integrantes del Concejo.

Muñiz Siccardi detalló que las obras para el 2023 tienen un financiamiento con recursos propios en un 26%, en tanto el 73% restante tiene financiamiento nacional. Por otra parte, del total de obras a ejecutar durante el próximo año, el 52% corresponde a obras de infraestructura y el 48% a obras de arquitectura.

Enumeró la realización del Centro de Monitoreo de Defensa Civil, la residencia de Adultos Mayores, el Centro de Políticas de Género y Diversidad, el edificio del CAAD, un anfiteatro en el Paseo del Centenario, el Albergue Municipal de Andorra, las canchas Hugo Lumbreras y Cocol Gómez, los módulos habitacionales restantes de la expansión urbana del KyD, la Casa de la Juventud, plazas, playones y paseos; refacciones en el Italo Favale y otros edificios municipales, la intervención en el Cañadón del Nomeolvides y la Casa de la Escuela N°1 que se trasladará al Pueblo Viejo.

En cuanto a las obras de infraestructura, está prevista pavimentación en el barrio El Remanso, en el barrio Felipe Varela, Buena Esperanza, Los Pinos, El Progreso; también la construcción del puente sobre el arroyo Grande, la red de gas natural y de media tensión en la Urbanización General San Martín, la obra con ENHOSA de agua y cloaca en el sector KyD, la segunda etapa de apertura de calles en ese sector, la red de baja tensión y alumbrado público en la extensión del KyD, la bicisenda Pensar Malvinas, obras viales y pluviales.

Sobre el final del encuentro, el jefe de Gabinete Omar Becerra agradeció a las y los concejales y destacó el trabajo de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública que acompañó. “Yo quiero agradecer a usted presidente y a todos los concejales y concejalas, porque estos tres días de trabajo han sido una tarea fantástica, en donde les podemos informar a nuestros vecinos este ambicioso plan de obras que se va a concretar en la próxima temporada”.



“No quiero dejar pasar un dato que me parece que en esta casa política es muy importante. Tenemos un intendente que trabaja permanentemente en búsqueda de poder resolver, en generar obras para los vecinos y visitantes, para que puedan disfrutar de las mismas”, dijo Becerra. “En el contexto en el que se vive, aun así con todas esas dificultades hoy hemos venido aquí en nombre del intendente que ha trazado las líneas generales de este maravilloso plan de acción que se va a complementar, trazado por una mujer que es nuestra Secretaria de Planificación e Inversión Pública conjuntamente con todo su equipo y todos los trabajadores de su planta municipal”, agregó.

En tal sentido, dirigiéndose a la presidencia de la Comisión Becerra valoró el empeño en la realización de las obras y llanamente expresó que “no imagino preparar un pliego de licitación, ir con toda esa ilusión de que esa obra se va a realizar y que por distintas cuestiones la obra no se puede hacer; pero luego insistir hasta lograr el objetivo”.

Aclaró que “puede ser que este plan de obras públicas no satisfaga a algunos, pero no podemos dejar de reconocer, ante esta situación económica por la cual atravesamos y aun con todas las dificultades, que este ambicioso plan de obras públicas ha sido llevado adelante, con los lineamientos generales trazados por nuestro Intendente, y que seguramente va a ser ejecutado por esta Secretaria”.

Por último, Becerra aseguró que “a lo largo de estos 6 años de compartir el Gabinete con la Secretaria de Planificación, los resultados están a la vista, con todas las obras que cada uno de nuestros vecinos y vecinas hoy pueden disfrutar”.