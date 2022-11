La legisladora y vicepresidenta del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Myriam Martínez, pasó por los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina y habló de las diferencias que existen en el Frente de Todos, pidió trabajar por la unidad de la alianza electoral y afianzar las gestiones que se se vienen realizando con Río Grande y Tolhuin.

Y es que el Paso Garibaldi divide las aguas en el PJ, que encuentra a los dirigentes de Ushuaia de un lado y al resto de los referentes peronistas del otro.

«Nosotros estamos trabajando en unidad en Río Grande, trabajando con el compañero Martín Pérez, y también en Tolhuin, con el compañero Harrington: estamos todos juntos y estamos trabajando por la unidad, pero no ocurre lo mismo con Ushuaia», sostuvo, y solicitó como autoridad partidaria «la apertura del diálogo».

Eso, consideró, es un paso clave antes de diagramar un Congreso del Partido Justicialista, tal y como viene solicitando, entre otros, Miriam «Laly» Mora, a quien le recomendó: «Le podría pedir a Martín Pérez, porque ella está trabajando con el compañero intendente, dice que tiene mucho diálogo con Martín Pérez así que se lo puede pedir a él que es el Presidente del Congreso».

Y siguió: «No sé si estamos en condiciones de llevar adelante un Congreso, no tenemos ningún inconveniente, ya lo dijimos cuando Arcando llevó adelante el último congreso presencial en Tolhuin; pero uno tiene que evaluar si tiene sentido un Congreso solamente para confrontar».

Antes, resaltó, debería existir una profunda reflexión en ciertos actores: «Algunos quieren justificar la actuación que han tenido dentro del movimiento justicialista, pero no es momento de congresos, es momento de unidad«. Antes de que esto ocurra, manifestó: «Deberíamos juntarnos, charlar y ver cómo nos entendemos… nos tenemos que escuchar y pedir disculpas, pedir perdón si nos equivocamos».

Y, respecto a esos errores, apuntó contra quienes «no se quedaron dentro del PJ»: «Quien te habla siempre estuvo dentro del PJ, me hayan puesto en una lista o no, hayamos ganado o no, siempre estuve dentro del PJ; nunca creé un partido o me fui a otro espacio porque no me sentí contenida. Te hablo como peronista que siempre estuve dentro del partido».