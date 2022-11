Río Grande.- Durante la mañana de este jueves continuo el debate del proyecto del Presupuesto 2023, donde los ediles recibieron a la Secretaría de Gestión Ciudadana del Municipio y en una extensa reunión que superó las tres horas de análisis las partes abordaron entre otros temas la seguridad vial, el desarrollo tecnológico, zoonosis.

El encuentro que se llevó adelante en la sala de Comisiones fue presidido por el titular de la Comisión de Presupuesto, concejal Hugo Martínez y de la reunión también participaron los ediles Miriam Mora, Cintia Susñar, Walter Abregú, Walter Campos, Diego Lassalle, Pablo Llancapani y Javier Calisaya, mientras que en representación del Municipio estuvieron el secretario de la cartera Gonzalo Ferro, quien estuvo acompañado por su equipo de trabajo.

Tras la reunión, la concejal Miriam Mora se refirió en principio al presupuesto que tiene esta secretaría para el próximo año que es de 2415 millones de pesos, y en este sentido dijo que “al igual que sostuve cuando presentó su presupuesto la Agencia de Deportes, cuando nosotros acompañamos las diferentes actividades que se realizan en la ciudad y va creciendo la demanda significa que las cosas se están haciendo bien, entonces nosotros lo que pedimos es crecimiento en algunos presupuestos, en algunas áreas como lo es el área tecnológica porque hay jóvenes que hacen deportes, hay otros que le gusta el arte y hay otros que les interesa muchísimo la tecnología, entonces hay una gran demanda en este sentido y acompañamos este nuevo proyecto de crear un nuevo espacio tecnológico en la zona de la Margen Sur y poder ampliar las vacantes porque vienen las vacaciones también y habrá una demanda importante de jóvenes tanto de adolescentes como de infancia que les interesa participar en todo lo que es tecnología y robótica”.

La edil resaltó que “ha sido una reunión positiva, donde también esbozamos algunos pedidos de vecinos que nos han sido planteados para algunos sectores de la ciudad, sabiendo que esta Secretaría abarca Defensa Civil, el área de tránsito por lo cual hemos realizado algunos aportes y vamos presentando algunos proyectos que tenemos para trabajar en Comisión y otras ordenanzas para poder volcarlas a este presupuesto”.

En este sentido dijo que “estuvimos trabajando en un sistema de seguridad como puede ser un corredor sanitario y la ordenanza de un registro fílmico para el personal de tránsito”.

También la edil se refirió a la colocación de radares en diferentes puntos de la ciudad, para lo cual manifestó que “sería importante poder colocar radares en ruta 3 desde Elcano hacia Chacra II, Barrio YPF, La Misión, teniendo en cuenta que se vienen sucediendo muchísimos accidentes en ciertas épocas del año y este año nos estamos encontrando con accidentes dentro de la ciudad, con vuelcos un día domingo a las tres de la tarde, entonces pedimos un mayor control ante la gran velocidad con la cual se está circulando en la ciudad y de no poder colocar radares, se debe colocar la cartelería correspondiente porque también está faltando en este sentido, por ejemplo en el puente peatonal de ruta 3 que va hacia Chacra II nos encontramos con un cartel que dice velocidad 40 Km., pero hace falta la colocación de cartelería antes y después, dado que pareciera que si no hay cartel se podría ir a cualquier velocidad, no es así, entonces hay que seguir señalizando la ciudad con las velocidades permitidas”.

Finalmente realizó un balance de las Secretarías que han pasado por el Concejo Deliberante exponiendo sus presupuestos y en este sentido manifestó que “debido a todas la necesidades que hay en la ciudad, las Secretarías han ido presentando sus presupuesto acorde justamente a esto, nosotros vamos a seguir trabajando en el presupuesto cuando la semana que viene finalicemos con la ronda de debate del mismo y realizaremos la presentación de las modificaciones que creemos que son necesarias para el presupuesto y para las diferentes áreas y pueden ser tomadas como ha sido la mayoría de las veces”.

“Es una Secretaría que tiene un presupuesto corto”

En tanto el concejal Abregú dijo que “ha sido una reunión positiva de acuerdo a lo que hemos podido escuchar respecto de lo realizado en este año 2022 y lo que se viene proyectando para el 2023, sobre todo jerarquizando los lugares en los que se viene trabajando, sumando espacios tecnológicos para los jóvenes y de esta manera brindándoles mayores oportunidades a la comunidad como para que puedan desarrollar ampliamente sus tareas como todo lo que es la parte tecnológica”.

También el edil refirió que “se dialogó sobre zoonosis, guardias veterinarias, que es un proyecto de ordenanza del Presidente del Concejo que se viene tratando, pero también sabemos que el recurso humano es muy fino para poder adecuarse y que pueda también servir a una guardia veterinaria municipal, quedaron en tomar nota y seguiremos trabajado en conjunto en este sentido”.

Asimismo expresó que “siempre los recursos son pocos, sobre todo teniendo en cuenta el proceso inflacionario, por lo cual es una Secretaría que tiene un presupuesto corto”.

Por último se refirió a la seguridad vial, para lo cual señaló que “estuvimos hablando sobre los accidentes de tránsito que se suceden cada vez más a menudo, desde nuestro bloque presentamos u proyecto de ordenanza para tener un registro de accidentes viales y la posibilidad de la conformación de una escuela vial, está el lugar, el proyecto está en curso, ojala que se pueda convertir en ordenanza, ejecutarlo de la mejor manera, para que los vecinos tomen conciencia de lo que significa un accidente vil y las consecuencias que genera en el ser humano”, dijo, al tiempo que agregó que “también desde la Secretaría se han comprometido a colocar mayor cantidad de cartelería para dar mayor tranquilidad en cuanto a seguridad vial para toda la comunidad “.