De gira por distintos lugares del país, llegó a Río Grande el ex comando del Ejército, Juan José Gómez Centurión, desde hace algunos años en modo político con paso por la gestión de Mauricio Macri y candidatura a la presidencia en 2019, cuando obtuvo el quinto lugar con casi medio millón de votos.

El ex carapintada de la sublevación de Monte Caseros, Corrientes, eligió los micrófonos de ((La 97)) Radio Fueguina para confirmar que el año próximo dirá presente en la grilla de largada para la presidencia de la Nación, nuevamente: “Estamos terminando el partido a nivel nacional con un esfuerzo enorme. Si Dios quiere, terminado en febrero vamos a presentar nuevamente candidatura a la presidencia de la Nación por el partido Nos”, en alusión a la primera palabra del preámbulo de la Constitución.

Distendido y con tiempo para el debate, quien fuera director General de Aduanas durante el macrismo -cargo que abandonó envuelto en denuncias y polémicas-, definió una campaña nacional como una iniciativa “muy dura y muy dura para todos los militantes. Cada flyer que ves es bancado por los propios militantes, acá no hay dinero, no hay financiadores (sic), no hay empresarios, no hay Estado, no hay ñoquis, no hay comisión de amigos que prestan aviones. Por lo cual es un esfuerzo enorme de militancia”.

Como contrapartida, rescató que “se tarda más tiempo, pero se obtiene algo mucho más fuerte desde el punto de vista moral”.

El enorme desafío que se plantea Gómez Centurión como eje de su campaña, es convencer al ciudadano argentino que “la única igualdad está en la Constitución, en ser iguales frente a la Ley”. Su premisa la esgrime en tanto representa la voz de quienes combaten y rechazan a los colectivos que llevan adelante distintas luchas por derechos sociales.

Centurión sostiene que “determinadas políticas y posturas vienen con un lobby internacional fuertísimo, porque forman parte de una agenda internacional que le imponen a la Argentina sistemáticamente de la mano de nuestra clase política, de la deuda internacional, de los fondos crediticios”.

Su razonamiento consiste en “respetar las discusiones de la sociedad” pero rechazarlas y combatirlas “cuando vienen con dinero del Estado y bajada de línea del Estado. Son dos cosas diferentes, la discusión social la respeto mucho, pero cuando esto es agenda gubernamental y viene con los lobbies metidos adentro del Estado, eso no” dijo con voz firme.

En tren de situarse frente a la ausencia de derechos, propone que “en la Argentina existe un fundamento de la igualdad frente a la Ley, como ciudadano”, por lo que remarca que “no hay necesidad de participar en ningún colectivo. Todo el mundo tiene la absoluta libertad de elegir sus preferencias sexuales y estilo de vida, en el modelo de igualdad ante la Ley”.

Otro de los tantos temas que abordó en la extensa entrevista, fue el del avance del narcotráfico en el país, basado en su polémico paso por Aduanas: “Argentina está a un paso de ser un narcoestado” definió, tajante. Y basó su apreciación en sus propias recorridas por zonas que mencionó, como “la hidrovía, que antes era río Paraná y que costó no menos de tres guerras civiles y exteriores contra Francia e Inglaterra. La frontera norte, Salvador Mazza, Tartagal, Orán, La Quiaca, el conurbano bonaerense, zonas donde el Estado no entra ni con la policía ni con una ambulancia”. En definitiva, para Gómez Centurión “es un territorio cooptado por el fenómeno del narcotráfico”.

Como para referenciar la gravedad de sus definiciones, hizo alusión al mayor cargamento de cocaína de la historia, detectado en Amberes en julio de 2021 de 24 toneladas, en tanto el récord en Latinoamérica fue de 12 toneladas, del colombiano Pablo Escobar, “reembarcado en el puerto de Buenos Aires, frente a la vista del Estado en todas sus dimensiones”.

Consideró endeble la lucha contra el narcotráfico por considerar que Argentina tienen “un Estado desorganizado que enfrenta el delito organizado. Un Estado fraccionado, parcializado, tribalizado, las fuerzas de seguridad lo mismo, unos de uno, otros de otro”.

Explicó puntillosamente el problema de la cocaína en la Argentina, convertido en país de producción pero que no cultiva hojas de coca: “Quiere decir que, para exportar cocaína producida en el gran Rosario, gran Córdoba, gran Buenos Aires, se usan precursores químicos argentinos que no tienen ningún tipo de rastreo. El subproducto de esa cocción es el paco, el desecho que consumen los chicos, la moneda de pago de toda la logística del narcotráfico. Están destruyendo nuestros niños más vulnerables de Argentina”.