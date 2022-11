«Tenemos que continuar el trabajo que se venía haciendo, no hay nada para cambiar pero sí por mejorar»

El Dr. Eduardo Serra asumió oficialmente como Director General del Centro Asistencial de Tolhuin (CAT), tras la traumática salida de sus autoridades a raíz de la pueblada que ocasionó la muerte de Anita.

En su primera entrevista oficial, el profesional dialogó en exclusiva con ((la 97)) Radio Fueguina y brindó precisiones sobre los objetivos trazados junto al Ministerio de Salud de Tierra del Fuego para el CAT.

«Ya estamos en el proceso de hacerme cargo de la institución y lo cierto es que no me encontré con nada que no conociera porque ya hacía unos 3 meses que veníamos trabajando con los directores del CAT», dijo.

«Ya veníamos desarrollando un trabajo en red entre Tolhuin, Río Grande y Ushuaia para aumentar la capacidad instalada y los servicios para la comunidad«, sostuvo, y agregó: «Tenemos que continuar con el trabajo que se venía haciendo, no hay nada para cambiar pero sí por mejorar».

Además, fue consultado por el futuro de la Dra. Carreño y el Dr. Álvarez, quienes lo precedieron: «Han presentado su renuncia a la dirección, veremos después en lo personal qué desea hacer cada uno. No puedo responder por ellos, pero pueden trabajar en donde consideren que se sienten más cómodos».

«Estamos manteniendo conversaciones para ver quién tiene ganas de ayudarme para trabajar juntos y llevar este proyecto adelante», dijo en respuesta a quién lo acompañará al Frente del CAT. «Sé que cuento con cada uno de los trabajadores», cerró.