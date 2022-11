Rocio Isabel Foltz nació en Río Grande, es licenciada en Psicología y reside en Córdoba desde hace 13 años. “Actualmente tengo 30 años y a mis 17 me vine a Córdoba capital a estudiar psicología”, señaló la profesional en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.

“En su momento quería ser psicóloga forense y para mí tenía todo el sentido del mundo porque yo quería entender cómo funcionaban ciertas cosas de la tecnología, y hasta el día de hoy me encanta entender cómo funcionan las cosas que no podemos ver, que están alrededor nuestro todo el tiempo y que están funcionando, operando de alguna forma alrededor nuestro, y que no sabemos qué está sucediendo ahí adentro, básicamente la curiosidad”, explicó la licenciada.

En ese sentido, amplió que la “la secundaria fue una buena parte de mi trayectoria, leyendo cosas sobre psicología y filosofía, y que iba absorbiendo los conceptos de humanidades”, y añadió que “a mí me encanta poder pensar que todos los días estamos tratando de transgredir un poquito más el límite del conocimiento que tenemos sobre qué tipo de seres somos los seres humanos o cualquier otro ser vivo, y que tiene que ver eso, con cómo funciona nuestro cerebro y cómo eso se traduce en una mente que es la que te habla internamente y que te dice lo que tenés que hacer, y así vamos funcionando diariamente”.

“Es muy divertido pensarlo en términos de que nunca vamos a tener el conocimiento completo de qué es lo que está sucediendo, al menos con los elementos que tenemos ahora, y el esfuerzo debe estar ahí presente, de tratar de comprender lo que hacemos y para tratar de ayudar a otros, para que vivan de una forma un poco más saludable”, remarcó Foltz en diálogo con Marita Romero.

Asimismo, respecto de su desempeño actual comentó que “yo trabajo específicamente en psicología criminalística, más especializada a lo jurídico, trabajo con violencias, específicamente tanto en mí consultas privadas como psicóloga, como terapeuta, y también en un centro donde trabajo con personas que están involucradas en situaciones de violencia, dentro de la familia, dentro de la pareja o dentro de su aspecto laboral”.

“A veces pareciera que la violencia sucede en otros lados, en otras familias, en otras casas, en otros lugares y, en realidad, esto está sucediendo todo el tiempo alrededor nuestro, solo que a veces no lo vemos -expuso Foltz-, y la idea es poder acompañar a personas que están este tipo de circunstancias para que desarrollen mejores herramientas u otros tipos de herramientas que le puedan servir un poco más para que puedan tener la vida que quieran vivir sin que eso signifique dañar o lastimar a sus seres queridos o las personas que tienen alrededor”.