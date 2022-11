Río Grande.- En la nueva sala de Comisiones del Concejo Deliberante, los ediles recibieron a los dueños de los boliches de la ciudad para continuar con el tratamiento del proyecto de la concejal Miriam Mora que propone la suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2023 de la habilitación de nuevos locales bailables/discotecas comprendidos en la ordenanza municipal 2686/2009 ‘Código espectáculos públicos’.

De la reunión también participaron los concejales Cintia Susñar, Walter Campos, Pablo Llancapani, Hugo Martínez y Javier Calisaya y los propietarios de los locales bailables Doop, Tu Lugar y Maldito Ibiza.

Al respecto la concejal Miriam Mora, autora del proyecto, señaló que “estuvieron los propietarios de los boliches bailables, donde estuvimos hablando sobre la suspensión de las habilitaciones para nuevos boliches bailables por el término de un año, de manera que no se puedan radicar en ningún punto de la ciudad nuevos boliches y que no tienen que ver con la renovación de los alquileres porque todos alquilan los locales”.

Asimismo sostuvo que “es un proyecto que todavía se está tratando en comisión, no sabemos si saldrá aprobado en la última sesión del año y también necesitamos la palabra del Ejecutivo, que de su opinión al respecto”.

La edil refirió que “hemos recibido en este Concejo Deliberante el reclamo de muchos vecinos de lo que sucede tanto en el ante, el durante y a la salida de los boliches, entonces estamos trabajando en poder dar una solución a este problema”.

Con relación al otro proyecto de la concejal Mora que tiene que ver con la entrega de predios para dueños de boliches bailables, donde el Municipio les estaría vendiendo los terrenos, la edil recordó que “nosotros estamos en una emergencia habitacional, sabemos que lo que necesita el Municipio son tierras para poder otorgárselas a los vecinos, sea un terreno, otros con la posibilidad de poder inscribirse en el Procrear y poder construir su propia vivienda y también el Ejecutivo avanza con la construcción de viviendas propias, entonces sabemos la emergencia habitacional que existe, pero este es un proyecto a largo plazo, donde en algún momento el Municipio tendrá los terrenos para otorgarles a los propietarios de los boliches, sabemos que no son de las mismas dimensiones para una vivienda familiar, pero necesitamos ese ordenamiento dentro de la ciudad para poder correr un poco del centro de la ciudad todo lo que tiene que ver con los boliches bailables, tenerlos a todos en un solo lugar y entender que no se trata de una sesión de tierras para los dueños de los boliches, sino que el Municipio también se lo estaría vendiendo”.

Por su parte el propietario del local bailable Doop Rafael Maza señaló que “el proyecto está bueno porque hay problemas con los vecinos de los boliches y si continúan dando habilitaciones van a tener muchos problemas porque la juventud está desatada después de la pandemia, pero no es la solución, dado que la misma es trasladar los boliches y en este sentido que nos den facilidades”.

En cuanto al otro proyecto de la concejal Mora para que el Ejecutivo Municipal arbitre los medios para la adquisición de un predio extraurbano, destinado de manera exclusiva a boliches bailables, resaltó que “el problema son los costos, ellos hablan de vendernos los terrenos, pero en este momento después de la pandemia los boliches están prácticamente heridos de muerte, recién ahora estamos recuperándonos, es un proyecto a futuro, es muy buena la idea”.

Asimismo señaló que “todos los boliches hemos vivido la violencia, la juventud está muy alocada, hay mucha droga, hay que controlar más la noche en sí, con más policías, más inspectores, los boliches siguen trabajando de la misma manera, lo que cambio es el ánimo de la sociedad”.

Maza también expuso que “las habilitaciones las da el Municipio, el Municipio te solicita un montón de requisitos, los cumplís y después tenes problemas con los vecinos, con lo cual estás cumpliendo con todos los requisitos y después te multan por un montón de cosas que ellos mismos te aprobaron, por lo que hay que tratar de ser un poco más elástico y que el Municipio nos ayude en poder controlar también, nosotros solamente prestamos un servicio por el cual fuimos habilitados para trabajar”.

Por último manifestó que “si bien hoy no visualizamos un lugar determinado para que estén todos los boliches juntos, también hay que acostumbrar a la gente que vaya a un lugar, más los costos de construcción y todo lo demás termina siendo un proyecto a largo plazo, no es algo que se pueda hacer en este momento”.