El secretario general de SUTCAPRA, Raúl Bombares, confirmó que esté fin de semana se realizaron al menos diez fiestas clandestinas en distintos puntos de la ciudad. Remarcó que, luego de las denuncias la Policía realiza inspecciones, pero la actividad no se ve interrumpida.

Siguen las clandestinas, pero ya no se desalojan porque aducen que son fiestas privadas

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Bombares señaló que “el fin de semana tuvimos aproximadamente 4 el viernes y 6 el sábado en distintos puntos de la ciudad”, siendo que “la mayoría es en la zona céntrica”.

“Estamos hablando por ejemplo de la calle 9 de julio y San Martín, también Fagnano y Perito, y después en Chacra 13, en la Margen Sur, en el barrio Aeropuerto y demás lugares que son habituales qué son como los boliches clandestinos que les decimos nosotros”, expresó el gremialista de los trabajadores de la seguridad en los locales nocturnos.

Sostuvo que el accionar del Municipio no resuelve el problema y añadió que “la Policía tampoco hace nada o no pueden hacer nada, nosotros detectamos que siempre son los mismos lugares donde se hacen las fiestas clandestinas, entonces decimos que son los boliches no habilitados”.

“Principalmente en el 956 de Fagnano a unas cuadras de la Perito Moreno aproximadamente 150 personas había y nosotros tenemos videos de las llegada de la presencia policial después de las denuncias nuestras -expuso el sindicalista-; la policía llega, inspecciona y se va, y no es que hace un procedimiento y se termina, porque el dueño aduce que es una fiesta privada y el poder de policía no puede accionar, es la palabra del dueño con lo que dice la Policía o las denuncias que nosotros generamos vía teléfono. Es muy complicado, antes, un tiempo atrás nosotros hacíamos la denuncia y desalojaban, ahora directamente ya no lo hacen”.

Respecto de la implicancia de estos eventos para la actividad regulada, Bombares indicó que “nosotros hacemos las denuncias porque vemos que en la zona céntrica, donde están los boliches bailables se ve afectado el empresario que está legalmente habilitado, entonces nosotros como gremio defendemos el trabajo de nuestros representados obviamente si nadie hace nada”.

“Hay quinchos de organizaciones sindicales hermanas que prestan, alquilan el afiliado o a veces el afiliado alquila y presta, subalquila el espacio y se generan las fiestas clandestinas”, remarcó el referente, y agregó que “hemos detectado que hasta en lugares habilitados se hacen fiestas clandestinas y lamentablemente denunciamos, pero no se resuelve y vemos mermado, justamente con las fiestas clandestinas, el trabajo nuestro en los espacios donde sí el Municipio actúa porque están habilitados”.