Andrea Freites no se guardó nada en la interna del Frente de Todos y habló sobre Alberto, Néstor y Cristina, pero también de su relación con Walter Vuoto, Martín Pérez y Harrington. Hasta opinó de Pino, a quien le reprochó buscar títulos en los medios de comunicación.

La legisladora provincial Andrea Freites definió algunos conceptos relacionados con la situación actual interna que vive la fuerza política que integra, el Frente de Todos, tanto a nivel local como provincial y nacional, y anticipó sus preferencias de cara a los comicios que el año que viene definirán nuevas autoridades en todos los estamentos.

En el orden nacional, Freites rescató que el peronismo “siempre estuvo a la altura de los desafíos” que se fueron presentando en la historia del país. Lo dijo en relación con la reciente pandemia, frente a la cual “doy gracias que nos tocó en un gobierno peronista, que supo hacer frente a la situación”.

Reconoció las visibles diferencias que se dirimen a nivel nacional entre el presidente y la vice presidenta, y aseguró estar trabajando, al igual que muchos referentes, “para que se puedan reunir como corresponde, decirse lo que tengan ganas de decirse y continuar, porque la Argentina nos necesita”. La advertencia tiene su origen en la oposición, en “lo que tenemos enfrente. Ya lo vivimos, Tierra del Fuego vivió situaciones muy complejas con un gobierno de Cambiemos”.

“Soy kirchnerista de Néstor Kirchner. Soy peronista, respeto a la compañera Cristina, en Latinoamérica una de las mayores líderes”, se definió con franqueza la legisladora en su visita a los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina.

Aclaró no obstante que “hoy no alcanza solo con eso” y se despegó de plano de “este grupo fuerte de La Cámpora. Una vez desaparecido Kirchner, uno de los mejores presidentes que tuvo la Argentina, aparecieron distintas corrientes que entiendo que el compañero no lo hubiese permitido”.

En el plano local, Freites enfatizó una especie de prolijidad que demuestra la ciudad del norte: “Río Grande es peronista y Río Grande es quien define la elección… en Río Grande lo tenemos al intendente Martín Pérez, es uno de los conductores del PJ, un compañero con el que se trabaja muy bien. La compañera Miriam Martínez tiene su trayectoria y trabajo en el territorio. Estoy yo con mi agrupación con el trabajo que se viene realizando. Y hay otros referentes dentro del partido”.

Reconoció la autoridad de quien preside el partido, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, con quien dice no tener mala relación, sino “poca comunicación, no porque yo lo decida, mi teléfono lo tengo abierto” le reprochó veladamente.

No fue tan diplomática con “el compañero (Juan Carlos) Pino”, principal operador del mandatario capitalino. Dijo que al concejal ushuaiense “lo veo trabajando en la unidad, estoy prácticamente todas las semanas en Ushuaia y no tengo ni un llamado, ni un mensaje, ni una visita del compañero Pino, que me parece que lo primero que tiene que hacer es llamar a los referentes”.

En esa falta de comunicación de Pino involucró a todos los referentes del norte de la provincia: “Yo hablo con Martín (Pérez), con Daniel (Harrington), hablo con Miriam (Martínez). A ninguno de nosotros nos llamó para ninguna reunión de ninguna unidad”.

Fue más allá en su cuestionamiento al considerar que las intenciones de unidad de Juan Carlos Pino “son titulares de diario. En lo concreto, los compañeros que estamos trabajando en distintos ámbitos y en el territorio, hasta ahora, nada”.

Incluso la legisladora informó que, pese a no cultivar una comunicación fluida con Walter Vuoto y el sector que representa en Ushuaia, sí avanza en lo que definió como “un trabajo de territorio” en la mismísima capital fueguina. “Hay muchos compañeros de Ushuaia trabajando con nosotros también, se trata de un trabajo de militancia con grupos de jóvenes” sorpresivamente expuso.

Finalmente, ante la concreta consulta por referentes del Frente de Todos con aspiraciones a integrar la fórmula de gobernación para Tierra del Fuego, luego de dar algunas vueltas, Andrea Freites reconoció que un binomio conformado por Gustavo Melella y Miriam Martínez, “me gusta, me gusta”.

“Veremos” apaciguó luego el entusiasmo. Aunque, preguntada puntualmente por la voluntad de Martínez, entre risas confió que “a mi compañera la convenzo”.

Freites insistió en tal posibilidad, al considerar que “Miriam tiene un trabajo y una militancia que nadie desconoce, tiene la capacidad para ser candidata a vicegobernadora o a gobernadora o a intendenta o a legisladora”.

De Gustavo Melella, rescató que “forma parte del Frente de Todos. Melella no es ni Sciurano ni Frigerio, es FORJA, que forma parte del Frente de Todos, trabaja articuladamente con Martín Pérez en Río Grande, con Dani Harrington en Tolhuin y con el mismo Walter Vuoto en Ushuaia”, comparó.

Pero, además, vislumbró en la fórmula que se le propuso una buena manera de refrendar lo que disponga una posible Ley de Paridad de Género que podría sancionar la Legislatura antes de fin de año, con influencia en las próximas elecciones: “Esperamos tener esta Ley de paridad. Y si no, en el peronismo, las dos referentes me animaría a decir más fuertes de Río Grande, no somos tranquilas. Esperamos estar sentadas en la mesa y poder discutir las cosas como corresponde y elegir el mejor candidato o candidata para el Frente de Todos, y de todas” concluyó.