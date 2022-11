En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Urquizo sostuvo que “la mejor prevención es comer de manera saludable, realizar actividad física de manera regular y colocarse las vacunas de calendario en tiempo y forma”.

En ese sentido, amplió que “las vacunas evitan, totalmente en algunos casos, la aparición de la enfermedades en quién se la colocó, en otros casos atenúa el grado de agresión de una patología en particular, por lo que la respuesta individual tanto a vacunas o a cualquier medicación que indicamos depende de su respuesta inmunológica”.

“Hay patologías que tienen reacciones más o menos agresivas de acuerdo al huésped, por eso hay que realizar las consultas de manera oportuna -expuso la profesional-. Santinos no hay muchos gracias a Dios, pero este caso tiene trascendencia porque fue cara de campaña, pero hay situaciones y patologías cuya evolución no se puede anticipar. Por eso, citamos a control. Un caso lamentable que no debe desviar el foco de la importancia de realizar y cumplimentar con las vacunas de calendario”.