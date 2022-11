En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Leal mencionó que “Mucho Por Vivir nace el 5 de febrero, el día de que yo entierro a mi hijo en un proceso de dolor, con la pérdida de uno de mis hijos, que se quita la vida en el 2021, y salimos a las calles a pedir por la Salud Mental al ver que en la población cada vez eran más los chicos que se quitaban la vida”.

“Viendo esta problemática, que realmente nos golpea a todos como provincia, que no viene desde ahora sino desde hace mucho tiempo, al pasar la pérdida de mi hijo, ese dolor tan grande y al ver que cada chico tomaba la misma iniciativa era un dolor grande en mi corazón, y decidimos con mi familia a salir a la calle”, relató la referente en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Nosotros tenemos un grupo de acompañamiento -comentó Leal-. La gente espera que uno lo escuché. Cuando nosotros empezamos, en el 2021, nos llamaba gente solamente para que los escuchemos. Una vez un me llamó un chico que me impactó mucho porque él solamente quería que alguien lo escuche, y habló una hora y yo lo pude escuchar y él me contaba todo lo que estaba pasando, su sufrimiento y todo”.

“Es nuestra juventud la que se va, son nuestros jóvenes, entonces como sociedad también tenemos que ponernos y ver que todos podemos ayudar”, indicó Leal, y agregó que “en Casa de Jóvenes estamos los días lunes con papás que están acompañando a sus hijos en algún proceso de depresión, de ansiedad y ataques de pánico, que tenemos mucho; y papás que perdieron un hijo o papás que pasaron por una pérdida importante”.