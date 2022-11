La dirigente radical salió en defensa de los legisladores radicales, que fueron cuestionados por el Diputado de Juntos por el Cambio por su accionar a la hora de votar la reforma previsional. «La gente no solo no lo conoce a él, sino que tampoco conoce su carrera política», disparó.

La referente de la Unión Cívica Radical, Natalia Jáñez, pasó por los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina y disparó munición gruesa contra el diputado Federico Frigerio, quien cuestionó a los legisladores de ese partido por acompañar la reforma jubilatoria que motivó el Gobierno de Gustavo Melella.

«La crisis política que tiene el país lo vemos también en las coaliciones y lo que vemos es que falta autocrítica de parte de todos quienes componen el frente, los partidos y los representantes», reconoció, a modo de diagnóstico, y por esto pidió «seguir generando nuevos espacios para trabajar en conjunto entre los espacios que componemos Juntos por el Cambio».

Y es por esto, destacó, que le sorprendió la posición de Frigerio al plantear un enfrentamiento abierto con la UCR y poner en la mira a los únicos dos legisladores que tiene Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego: Liliana Marínez Allende y Federico Sciurano.

«Saca los pies del plato, es una irresponsabilidad lo que dijo más allá de si estamos o no de acuerdo con la reforma«, dijo, en relación al comunicado de Frigerio, y agregó: «Me parece que no está a la altura de las circunstancias y que recurre a manotazos de vedettismo».

«Un Diputado hablando de esa manera cuando no se le conoce la voz, la gente no solo no lo conoce a él sino que no conoce su carrera política«, indicó además, y al ser consultada sobre su relación con él dijo: «Lo he tratado dos o tres veces, en alguna oportunidad se le prestó el Comité de la Unión Cívica Radical».

«La gente nos necesita a otro nivel y esto me pareció un manotazo de ahogado de un día para el otro cuando se están trabajando acuerdos en la Legislatura», siguió, y cerró, contundente: «Quiere operar desde Buenos Aires a través de Twitter junto a Mauricio Macri».