El gobernador de la provincia, Gustavo Melella respondió a las acusaciones sobre una supuesta incorporación desmedida de trabajadores al Estado provincial.

En este sentido, sostuvo que lo que están haciendo los voceros de Juntos por el Cambio, con Macri a la cabeza, no es un daño al Gobierno provincial sino al pueblo de Tierra del Fuego.

“Si yo tuviera 5 mil militantes sería Gardel, hay 400 o 500 personas que trabajan en el partido”, dijo el Mandatario Provincial en una entrevista en la que sostuvo que “la realidad es que a veces los títulos lo que buscan es algún rédito político para quienes los quiere generar, en este caso, algunos de la oposición, pero no es ningún megapase”.

Sobre esto, remarcó: “No hacemos esas locuras, tenemos una ley, tenemos la Legislatura, no son los quince legisladores de FORJA, tenés todo el arco político, oficialista y opositores, y el ingreso al Estado siempre se da por las vacantes que aprueba la Legislatura” y agregó que “nosotros lo que hacemos es informar permanentemente cuando hay altas o bajas, por una cuestión de transparencia fiscal. Tenemos en estos tres años, aprobados por la Legislatura, 39 ingresos. Parte fue para Salud, parte para la Policía” y precisó: «Quedan 220 más o menos, que es para Administración General, sobre todo muchos profesionales que, el Estado por los malos sueldos que tenía, se habían ido”.

“Es cierto que a partir del 2021 cambia cómo uno tiene que informar a la Nación de todo lo que tiene que volcar, y ahí se vuelca todos los cargos docentes, y la mayoría de nuestros docentes tienen doble cargo. A veces hay docentes que tienen un cargo y tienen una licencia por maternidad o largo tratamiento y tiene un suplente”, añadió.

En esta línea, consideró que “decir que esto es un megapase la verdad es que es o de mala intención o de una burrada muy grande”, e hizo hincapié en la repercusión en medios nacionales, que “hasta ahora siempre tienen el mismo esquema, son los mismos que hablan de las bases chinas, ahora del megapase, antes de la cuestión jubilatoria. Los que estamos en política sabemos si te lo dice un medio a quién responde”.

Además, el Gobernador se mostró preocupado y sostuvo que “no le están haciendo daño a Gustavo Melella o a un gobierno, por una cuestión meramente electoral, le están haciendo daño a la provincia. Son los de Juntos por el Cambio, de la Coalición Cívica, los que tienen un proyecto para derogar la 19.640, para eliminar los beneficios a la población”.

Sobre las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri criticando la ley previsional, Melella aseveró: “Macri es el jefe político de ellos, esta es la realidad, y es quien les debe ordenar. Macri tiene hoy una forma de salir a atacar, a denunciar, sobre todo le habla a su núcleo duro, y ellos están haciendo exactamente lo mismo”, y siguió: “ellos destruyeron el Estado, ellos endeudaron a Argentina, hay algunos que ya se tendrían que quedar en su casa escribiendo libros y dejando espacio, incluso, en sus propios partidos, para gente nueva”.

Finalmente, dijo que “llamó la atención las barbaridades que dijo, primero, está mal informado, segundo, que un ex presidente se meta en una cuestión netamente provincial es raro” y recordó que “algunos sectores a nivel nacional no quieren a Tierra del Fuego, y lo dicen claramente, que somos un gasto, que tenemos todos los privilegios habidos y por haber y nos los quieren quitar y son los de Juntos por el Cambio. Entonces, preocupa que sus voceros locales sigan ese camino porque, insisto, no atacan a Melella, están atacando al pueblo de Tierra del Fuego”.