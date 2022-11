La lista previa, que el domingo tenía 32 integrantes y el lunes se redujo a 28, de los que surgirán los 26 futbolistas definitivos que estarán en el Mundial de Qatar tiene para el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, que este lunes se instaló en Doha junto a la primera avanzada de la delegación nacional, un elemento trascendente para cerrar esa nómina: conocer fehacientemente el estado de Giovani Lo Celso, que iba a saberse este lunes y se dilató para las primeras horas del martes.

La delegación encabezada por el presidente de AFA, Claudio Tapia, incluye, junto a los arqueros Franco Armani y el juvenil de Tigre Federico Gomes Gerth, a otro medio centenar de integrantes que responden a las distintas áreas que prestan asistencia al seleccionado nacional.

Este nutrido grupo partió sobre la medianoche del domingo rumbo a la capital qatarí y tras realizar este lunes una escala en Madrid continuó viaje hacia Qatar, lo que completó casi un día entero de vuelo, ya que a las 21.30 del lunes en Argentina (las 3.30 del lunes hora local). arribó finalmente a Doha.

Scaloni se mantuvo expectante esperando el parte médico anunciado por el club Villarreal sobre Lo Celso, pero pasaron las horas y desde España no llegaron noticias

Durante todo el recorrido Scaloni se mantuvo expectante esperando el parte médico anunciado por el club Villarreal sobre Lo Celso, pero pasaron las horas y desde España no llegaron noticias, ni alentadores ni de las otras, y la incertidumbre sigue viva, con todo lo malo pero también con una pizca de bueno que eso supone.

Claro que Lo Celso, que después de haberse quedado sin jugar ni un minuto en el Mundial de Rusia pasado esperaba ansiosamente este porque se sabía parte importante del equipo titular, aprovechó también esta rémora para meter presión con algunas iniciativas que transmitió a Villarreal.

Es que ante la presión del dueño de su pase, Tottenham Hotspur, para que se someta a una operación con el objetivo de solucionar a través de esa vía el desprendimiento del músculo en el bíceps femoral derecho, Lo Celso respondió con una negativa a hacerlo, con el apoyo del cuerpo médico del propio Villarreal y, por supuesto, de sus colegas del seleccionado argentino.

Pero no se quedó ahí el rosarino de 26 años, sino que decidió convertirse en su propia compañía de seguros y les sugirió a los dirigentes de Villarreal que si no se operaba y realizaba un tratamiento que le permitiera, al menos, estar disponible para los octavos de final del Mundial, él dejaba de cobrar sus salario hasta que no volviera a reintegrarse al club.

Ya más no puede hacer Lo Celso, de quien el propio Scaloni aseguró que «no tiene reemplazante, porque no hay ningún otro volante zurdo como él para ocupar su lugar».