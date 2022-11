En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el Contador Público Alan Pérez relató que su camino se definió al terminar la secundaria en el colegio Don Bosco, donde “básicamente me terminé de formar y me orienté a lo que es Ciencias Económicas”.

“Eso fue lo que me dio el pie a después seguir con mi carrera y darle ese rumbo”, mencionó el joven profesional, destacando que “yo hice mi carrera en la Universidad Nacional de Córdoba y terminé lo que fue el cursado antes de que arrancara la pandemia, así que zafé del cruzado pandémico, terminé de rendir mis finales en ese periodo y me recibí el año pasado”.

Respecto de su rápida finalización de los estudios, Pérez señaló que “por suerte la carrera la pude llevar al día, nunca tuve que recursar ni nada, así que no perdí tiempo en eso, pero sí después perdí tiempo pateando finales”, y amplió que en esos casos se debe “a una mezcla de varias cosas que venía pasando y que también en el medio tuve que trabajar y también priorice eso”.

“Yo en cuarto año de mi carrera me metí en un sistema de pasantías que tiene la universidad y entré en el área de facturación de lo que es CONICET y dentro de CONICET, mediante un contacto que hice adentro, pude llegar a un estudio contable en Córdoba”, remarcó el contador en entrevista con Marita Romero.

Asimismo, Pérez comentó que “al principio mi idea era recibirme y volverme a la isla, pero con el transcurso del tiempo me fui convenciendo de que si podía llegar a conseguir algo en Córdoba me quedaba y por ahora se me está dando de esa forma”.

Con relación a su experiencia universitaria, expuso que “fue una cuestión de sentarse, agarrar los libros y leer y estudiar, y con paciencia, con esfuerzo, se puede”. Sin embargo, también subrayó que hay algunas condiciones del contexto que ayudan a que todo salga bien: “Yo tuve la facilidad cuando llegue porque fui con mi hermana mayor, que ya estaba recibida, entonces como que me facilitó también estar con ella, no estar solo”

“Yo Córdoba no conocía, honestamente fui ahí porque era uno de los principales destinos universitarios y fue llegar y conocerla, sufrí con el calor en los meses del cursillo de ingreso, pero uno se acostumbra y se puede”.

Por último, Pérez dejó un mensaje positivo para todos los jóvenes que piensan en su futuro académico: “A veces es inevitable la incertidumbre de saber a dónde vas a ir, qué vas a estudiar, con qué te vas a encontrar, si la universidad va a ser difícil, si vas a poder o no vas a poder, y la verdad es que es una experiencia muy linda. Yo la verdad, parece raro, pero me arrepiento de haberla terminado tan rápido, porque en el medio te vas encontrando con personas, con lugares, con viajes, con un montón de cosas que enriquecen por así decirlo, y es una experiencia muy linda. Y por el lado de la soledad por suerte yo no la pasé tan así y yo creo que siempre se puede, en nuestra edad y en la vida universitaria te encontrás con muchas personas, así que por ese lado no hay que dudarlo”.