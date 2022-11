Lejos de finalizar con sus embates contra Tierra del Fuego, el expresidente Mauricio Macri volvió a utilizar su cuenta oficial de Twitter para criticar el nuevo régimen jubilatorio aprobado por la Legislatura el pasado lunes.

«Las jubilaciones tempranas como las aprobadas por la reforma de Tierra del Fuego, además de ser profundamente injustas, proyectan sobre toda la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas», comenzó su descargo el exmandatario, indicando además que «en este caso, establecen que a partir de los 55 las personas han envejecido lo suficiente como para no ser del todo capaces de producir, enseñar, investigar y accionar sus vidas con autoridad. Un punto de vista condescendiente que alienta la discriminación y el aislamiento».

Lamentablemente, en un país así los jóvenes no tienen futuro. La energía de sus tareas, su empeño y esfuerzo serán aspirados por el Estado a través de impuestos para pagar las jubilaciones a personas que deberían estar trabajando; no solo eso, que deberían querer estar trabajando — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2022

Tras aportar algunos datos genéricos, resaltó que «las jubilaciones anticipadas son además una catástrofe para las cuentas estatales y una injusticia para los trabajadores de otras provincias, que indirectamente tendrán que aportar a las jubilaciones de los estatales de Tierra del Fuego, en algunos casos de apenas 55 años«, y manifestó: «Lamentablemente, en un país así los jóvenes no tienen futuro. La energía de sus tareas, su empeño y esfuerzo serán aspirados por el Estado a través de impuestos para pagar las jubilaciones a personas que deberían estar trabajando; no solo eso, que deberían querer estar trabajando».

Por último y con tintes apocalípticos, vaticinó un futuro de «desastre» para nuestra Provincia: «No hay atajos, no hay trucos, no hay ningún relato, no hay arenga, movilización ni discurso fantasioso que pueda salvarnos de hundirnos hasta el fondo si seguimos con medidas así. Es matemático que nos espera el desastre. O hacemos el cambio o no seremos nada»