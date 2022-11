Micaela Abal es Protesista Dental, una carrera que se basa en el arreglo de prótesis, coronas, puentes y otros tratamientos que van de la mano con el trabajo del odontólogo. “Estudié en Córdoba en el Instituto Argentino de Prótesis Dental y me recibí en diciembre de 2019, justito antes de la pandemia”, mencionó la profesional, y agregó que “siempre desde muy chiquita estuve muy tirada a lo que es la Medicina y arranque y dije estudio medicina y, después, la verdad que mire todo lo que llevaba la carrera y me tiré por Odontología, hice la carrera hice un año y medio y dejé”.

“No lo sentía como que era mi momento y me tiré para algo que es prácticamente lo mismo y me gustaba más, y arranqué con Prótesis y me enamoré de la carrera”, expresó Abal, aunque reconoció que “nunca le cierro la puerta a la Odontología porque es una carrera hermosa”.

“Yo creo que en algún momento de mi vida, tenga la edad que tenga, si tengo la posibilidad lo voy a hacer porque es como esa asignatura pendiente que te queda”, resaltó en la entrevista realizada por Marita Romero.

Respecto de su finalización de estudios, Abal sostuvo que “fue una locura, terminé el 21 de diciembre, cuando fue la tiradera de huevos y ya el 28 estaba acá en Río Grande, y pasaron dos tres meses y vino la pandemia, y se me atraso el analítico, se me atrasó todo”.

Actualmente, trabaja en el rubro del comercio pero no pierde la esperanza de conseguir un trabajo en algún consultorio e incluso completar la carrera de Odontología. “Es mucha demanda económica y la verdad es que hoy en día la situación está media complicada y más con todo esto que requiere, que es todo importado, entonces está muy jodida la mano, me dedico en este momento al comercio, pero de hecho es algo que yo jamás le voy a cerrar la puerta y en cuanto tenga la posibilidad obviamente que sí me encantaría desarrollar”.

La profesional riograndense completo toda su educación inicial, primaria y secundaria en el Colegio Don Bosco: “Fueron 16 o 17 años y la verdad que, más allá de todo lo que cuando uno es grande va cambiando de pensamiento, no me arrepiento en absoluto porque lo pasé muy lindo, las amistades que te dan forma, como una familia que se ve todos los días y, después, de golpe y porrazo te dejas de ver con muchas amistades con el paso del tiempo, pero obviamente otras se conservan, después cada uno toma su camino, su vida y te vas alejando, pero la verdad que me lleve muy lindas amistades”.