La reforma jubilatoria sancionada por la Legislatura fueguina el pasado lunes por la noche calmó los ánimos de las agrupaciones gremiales y asociaciones civiles, pero enrareció el clima político y generó divisiones en uno de los frentes electorales.

Se trata de Juntos por el Cambio, que volvió a dar muestras de una crisis interna que ya había quedado expuesta hace dos semanas, cuando un sector de la Coalición Cívica ARI propuso directamente eliminar la Ley 19640 y con esto los beneficios impositivos que rigen en la Provincia.

Esa «grieta» a nivel nacional tiene por estas horas su correlato en Tierra del Fuego, con dirigentes de la Unión Cívica Radical y del PRO disparándose munición gruesa.

Macri, el detonador

El primero en alzar la voz fue el expresidente Mauricio Macri. A través de su cuenta oficial de Twitter cuestionó a la tropa propia y puso en la mira a los legisladores Liliana Martín Allende y Federico Sciurano, los dos representantes que Juntos por el Cambio tiene en el parlamento.

«Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC. Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los q trabajan. O somos el cambio o no somos nada«, escribió Macri.

Enseguida lo siguió el diputado Federico Frigerio, quien cuestionó también, en duros términos, a los representantes fueguinos, y fue más lejos: los tildó de «socios, cómplices y corresponsables del desastre al que nos arrastran».

El comunicado de Frigerio

La respuesta de la Unión Cívica Radical no se hizo esperar y fue el Comité de Ushuaia el encargado de difundir un comunicado en el que no solo rechaza «las declaraciones vertidas por referentes del PRO«, sino que también los acusa de no tener «la humildad y la capacidad política de hablar con nuestros legisladores para entender la realidad de Tierra del Fuego».