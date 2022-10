En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Ávila señaló que en el año 2016 ya se había producido un incendio en el edificio y que incluso en los últimos días sufrieron cuatro intentos de robo y hechos vandálicos. Sostuvo que “esta casita la habíamos puesto hace dos semanas y, lamentablemente, fue incendiada este fin de semana”.

Indicó que la casa se había construido “con todo el esfuerzo de las familias”, siendo que “nos acercamos el día sábado los docentes, los porteros, la familia y yo, reclamando seguridad porque, lamentablemente, estos hechos están sucediendo”.

“Este mes tuvimos cuatro intentos de robo, rotura de vidrios y por eso las familias se sintieron muy atacadas, porque es el esfuerzo de ellos y es algo para los niños”, comentó la docente, y agregó que “se trata de un proyecto que salió de la sala de 5, de arreglar la plazita del jardín”.

“Se hicieron rifas y actividades para construir, para conseguir fondos para hacerla, por eso es un esfuerzo y es muy triste que un día vengan y rompan, teniendo en cuenta que es algo para sus hijos, para todos los niños de acá, de la comunidad”, mencionó Ávila en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día».

Asimismo, la directora reclamó por mayor seguridad, ya que incluso se han presentado notas a las autoridades en ese sentido: “Tenemos rejas pero saltan las rejas y la verdad que ya no sé cómo mediar la seguridad, porque nosotros cambiamos la alarma, pusimos rejas en la sala de biblioteca, en dirección, para que no la vayan a romper y no saquen las computadoras, pero ya no sé qué otra cosa más hacer, porque lamentablemente se necesita una persona que esté vigilando más que nada los fines de semanas. Ya dentro de poco se vienen las vacaciones, por eso estamos solicitando a las autoridades que vengan y coloquen rejas en las ventanas de nuestro jardín”.