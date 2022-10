El drama de los damnificados por los créditos UVA en Tierra del Fuego está lejos de terminar, más aún si se tiene en cuenta que el juez Boccardo no solo falló una vez en contra de los adjudicatarios de los préstamos, sino que pateó las audiencias entre las partes para el próximo mes de marzo de 2023.

No es de extrañar entonces que, mientras avanza a paso cansino el expediente judicial, los vecinos de Río Grande se hayan agrupado y hayan movilizado este día sábado, con el objetivo de exponer la problemática que padecen.

((La 97)) Radio Fueguina entrevistó hoy a una de las víctimas, Andrea Torres, quien relató los pormenores de su caso: «Yo obtuve un préstamos de 3 millones de pesos; con un sueldo de $90 mil pagábamos cuotas de 13 mil pesos. Con mi pareja tenemos trabajo seguro pero somos simples empleados. Yo pedí esos 3 millones de pesos y hoy debo 16 millones, pagando cuotas (este último mes) de $160 mil».

«Presenté una nota al banco para llegar a un arreglo, lo que necesito es una cuota acorde al sueldo, pero desde el Banco Tierra del Fuego aun no tuve respuesta de nadie y es por esto que tuve que buscar abogados», indicó.

Sin embargo, esto por ahora no generó beneficio alguno: «Recién tenemos audiencia para marzo y en mi caso he vendido cosas, muebles y todo lo que podía para poder solventar el préstamo… hacemos de todo pero por ahora no tenemos solución«.

«Me desespera el día a día, el mes a mes», agregó, y finalizó señalando que tiene miedo por lo que vendrá: «Hay casos que ya están en proceso de remate de la casa, porque cuando uno deja de pagar, a la tercer cuota el banco puede embargar».