Agustín Sánchez Caparrós es licenciado en Kinesiología, estudió en Buenos Aires pero regresó rápidamente a su ciudad natal porque reconoce que es “demasiado fueguino” como para estar lejos de su lugar.

En su recorrido por las instituciones educativas de Río Grande pasó por el Jardín Arcoíris, la Escuela 2 y después CIERG, donde terminó en el Polimodal de Economía. “Yo me fui a estudiar a Buenos Aires y la verdad que empecé a estudiando Contador Público, hice dos años, no me iba mal, pero me di cuenta que no me convencía la carrera, así que tome la decisión de decirle a mis padres que me quería cambiar”, relató el profesional.

“Ya habían pasado dos año, mi mamá siempre me respaldó, la verdad me dijo que me fijé qué me gustaría, que podía ser, que haga un un test vocacional, fue un momento difícil para uno mismo además y tener que decírselo a mis viejos, que también es fuerte”, expresó el joven en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Respecto a su trayectoria académica señaló que “la carrera la terminé en 5 años, la verdad que me enfoque para hacerlo y nunca desaprobé un final”.

“Uno cuando empieza una carrera nueva también tienes el miedo y hay que darle para adelante porque sino te quedas”, mencionó el kinesiólogo formado en la universidad de Salvado, egresado en el 2015.

“Luego empecé un posgrado que es Osteopatía en la escuela Osteopática de Madrid en Buenos Aires”, resaltó Agustín Sánchez Caparrós, quien confesó ser “demasiado fueguino”. “Me recibí, me volví para casa y fui haciendo el posgrado a la distancia, pero yo sabía que me recibía y me quería volver a Río Grande -comentó el doctor-. Mis abuelos eran de Puntarenas, mi abuela era de Río Grande, mi papá obviamente de Río Grande, el primer médico nacido en Río Grande, así que tenemos ahí una historia de raíces”.

“Actualmente estoy trabajando en la parte pública y en la parte privada no tanto, pero sigo teniendo amigos y conocidos y siempre hay alguien que le duele algo, así que los atendemos igual”, concluyó el kinesiólogo.