El alma mater del sitio Radio Victoria Compra Bien hizo públicas en ((La 97)) su frustración y desazón por no haber hallado en el Estado un complemento indispensable para seguir.

El riograndense Marcelo Ledesma dedicó los últimos años de su vida a revelar la manera en que suben los precios de los productos en los comercios de Río Grande. Lo hizo a través de su página Radio Victoria Compra Bien, una iniciativa en redes sociales que llevó adelante con inusitada pasión y desinterés personal.

Comparar precios y publicarlos en las redes era su manera de ayudar a los sufridos consumidores a ahorrar algo en sus compras diarias, para pelearle a la inflación galopante.

Este sábado, Marcelo Ledesma comunicó por sus redes que daba fin a su proyecto repentinamente, principalmente por la frustración de no encontrar eco en las autoridades de todos los estamentos, en cuyas manos siempre estuvo la posibilidad de recoger el guante que Marcelo dejaba caer, e implementar medidas efectivas que mejoren la economía de sus representados.

Radio Victoria Compra Bien fue un sencillo muro de Facebook donde Ledesma consignaba, varias veces al día, precios comparativos de distintos productos en comercios locales, una valiosa información guía para que el vecino cuide su economía y compre más barato.

Su propuesta era más que sencilla. Crear una aplicación donde exhibir los precios que él relevaba de forma constante y que todos los vecinos tuvieran acceso más directo a la vital información. Nadie -con los recursos imprescindibles- hizo suya la idea.

“Lo tomo como un fracaso” reconoció su sentimiento de este fin de semana Marcelo entrevistado en ((La 97)) Radio Fueguina. “Después traté de analizar un poco, recibí miles de comentarios, es tremendo el apoyo de la gente, todos me dijeron que fui útil”.

Es evidente que el servicio que prestaba era lo que la gente buscaba y necesitaba. Radio Victoria Compra Bien primero fue un hobby que Marcelo comenzó a elaborar porque “lo necesitaban mis compañeros de Radio Victoria, y después por mi mente enferma me involucré y profundicé”.

Lo que destacó por sobre todas las cosas de esta experiencia de tres años, fue “no solamente información para los vecinos, sino el debate y la lucha”.

“Hemos logrado cosas, un llamado a conciencia” reflexionó, y puso como ejemplo productos “que nosotros escrachamos un jueves o viernes y el lunes estaban más bajos”.

4.300.000 personas alcanzadas en los últimos días en Facebook, denotan la trascendencia del proyecto. “Fue tremendo, la cresta de la ola. Pero soy operario metalúrgico” justificó.

Ledesma comentó que actualmente “estoy con la ART”, en virtud de algunos problemas en su salud que no le permiten ejercer en su puesto laboral. Desde marzo, decidió “en lugar de quedarme en mi casa, le empecé a meter más tiempo, más publicaciones, de 25.000 a casi 33.000 seguidores”.

Paralelamente y mientras sus publicaciones generaban más y más repercusión, Marcelo se dio cuenta que era indispensable la creación de una aplicación para complementar la cruzada y transformarla de algo eminentemente informativo, a lo concreto.

“Ni yo ni la página podríamos lograr que alguien haga una aplicación, lo intentamos por todos lados, me reuní con un montón de gente” reflejó en su desazón.

Reveló un sinnúmero de reuniones, contactos y comunicaciones con no pocos funcionarios de todos los niveles: “¿Puede ser que no tengan el sentimiento aquellos que nos representan de no crear una aplicación?” se preguntó.

Es que al proponerle a los funcionarios la necesidad de crear esa app, se encontró que en varias ocasiones se le exigía a cambio ponerse determinada camiseta o levantar tal o cual bandera: “Muchísimas veces ser parte de algo. Yo no soy parte de nadie, de nada. Si levantás una bandera, automáticamente pierdo mi nombre de lucha”.

“Sumarme a mí y a los que yo quisiera me ofrecieron en algunos casos. No necesito, yo soy empleado metalúrgico. No tengo el mejor de los sueldos hoy por hoy” reveló amargamente Ledesma. Señaló que, por su afección, la empresa donde presta servicios pronto “va a decidir si puedo seguir en el plantel o soy irrecuperable y podría perder mi trabajo de los últimos 17 años”.

Nada de eso lo conmueve, como para desnaturalizar su loable iniciativa que sostuvo hasta donde pudo. “Yo demostré que en Radio Victoria Compra Bien transmito sentimiento de lucha. No tengo la capacidad de hacer una aplicación, puede ser una página web o un Facebook, donde controlemos todos los precios, midamos los alquileres, midamos cubiertas, repuestos, carne, pongámonos a debatir si es bueno el precio de $ 500 un kg de tomate, si es real que un kg de morrón $ 800”.

“Creo en la lucha de los vecinos unidos y no creo que tenga que tener una bandera política o postularme para algo” reflexionó al respecto. “Soy totalmente apolítico, fue mi bandera desde chiquito no ser partidario de nadie” se definió finalmente Marcelo Ledesma. Quizás esperanzado, aunque sin decirlo ni demostrarlo, en que su renunciamiento derive en la aparición de alguien que tome la posta, o de algo que destrabe el nudo donde llegó con Radio Victoria Compra Bien, y frente al cual, en lugar de las herramientas o la ayuda para resolverlo, recibió muestras de mezquindad y desidia.