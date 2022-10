Lejos de caerse de la discusión política en los primeros planos nacionales, el futuro del Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego sigue generando enfrentamientos -tanto en el oficialismo como en Juntos por el Cambio- y opiniones del más diverso tenor.

Uno de quienes se expresaron sobre el fin de semana fue el economista y senador Nacional por la CABA, Martín Lousteau, quien fue electo por Juntos por el Cambio en 2019.

Lousteau es actualmente vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical y fundador de Evolución Radical, un empínado sector interno dentro del partido.

El ex ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Kirchner fue entrevistado en el canal de televisión TN y aportó una criteriosa visión sobre la Ley 19.640, evidenciando que –a diferencia de sus pares de la Coalición Cívica, sí ha visitado la Tierra del Fuego y tiene una visión definida sobre su realidad.

Aceptando ser parte del debate, el economista radical comenzó advirtiendo que “el que trajo este tema a la discusión pública fue el gobierno nacional con el Presupuesto”. “(el ministro de Economía Sergio) Massa trajo este tema”, recalcó.

“Un régimen no puede estar siempre en un limbo”, introdujo Lousteau. “Si das un régimen por 10 años y cuando se acerca el año nueve, no decidiste qué vas a hacer con él, en el ocho no se invierte, en el siete no se invierte y así”, reflexionó.

A renglón seguido, criticó la resistencia a revisar y modernizar el régimen de promoción: “Lo segundo que no podés hacer es no pensar que tiene que evolucionar y puede evolucionar”, subrayó el exministro de Economía.

“¿Se puede eliminar el régimen de la 19.640 de la noche a la mañana? Estoy convencido de que no”, dejó en claro, aunque sin dejar de explicar su propuesta de evolución para el sistema: “Hay que repensar hacia dónde llevar ese régimen para que cueste menos y apalanque las actividades correctas en Tierra del Fuego”. “Probablemente –ejemplificó Lousteau- tenga que ver hoy con el desarrollo de la energía, con el turismo, con la Antártida, con muchas otras cosas…”

Terreno fueguino

Al insistir sobre la necesidad de estudiar a fondo el tema, el economista porteño fue consultado acerca de si había hablado el tema con los industriales radicados en Tierra del Fuego. Martín Lousteau respondió afirmativamente y mencionó a quienes son sus referentes en la provincia: Tenemos gente en el espacio en Tierra del Fuego, Natalia Jañez, Federico Sciurano”, citó.

Antes de cerrar su exposición, el senador nacional dirigió la atención a los efectos de una posible derogación de la Ley de Promoción: “Hay un debate más profundo que dar, porque afecta la vida cotidiana de los fueguinos y también las finanzas públicas de la Nación. Si no lo enfrentamos colectivamente, no tiene solución es un derroche de sloganes”, sentenció.