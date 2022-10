Una de las voces más interesantes de escuchar en relación con el feroz embate contra la Ley 19640 que arrecia desde Buenos Aires, es la del diputado nacional Federico Frigerio, por triple partida.

Primero, por su rol de parlamentario representante de Tierra del Fuego (en el bloque Juntos por el Cambio), partícipe directo de los debates en el Congreso donde se decidirá el futuro de la norma.

Por otro lado, en su carácter de industrial, titular de una de las empresas que trabaja en el marco del régimen promocional, y por lo tanto con un conocimiento cabal y profundo sobre el particular.

Tercero porque, como representante del macrismo fueguino, integra el interbloque en la Cámara una de cuyas facciones, la de la Coalición Cívica, es la que presentó el proyecto que propone lisa y llanamente derogar la ley 19640.

Frigerio llegó a Río Grande hace 12 años, para establecer una empresa que se ocupa de gestionar los residuos industriales de las plantas fabriles locales, proveyendo así no sólo un servicio, el retiro de residuos, sino también abordando su reciclaje y transformación en recursos recuperados para la industria local y nacional.

“Conozco perfectamente en detalle tanto el régimen general como los tres subregímenes, textil, plástico y electrónico” se presentó Frigerio ante los micrófonos de ((La 97)) Radio Fueguina.

Sin vueltas ni eufemismos, caracterizó que “lo que ha hecho este bloque de diputados es imperdonable. Una visión totalmente unitaria, centralista, con desconocimiento territorial. Estamos muy sorprendidos”. Con esa y más argumentaciones, tanto él como su colega en el Senado, Pablo Blanco, “les exigimos el retiro inmediato de ese proyecto”.

Luego de describir los dos últimos dificultosos años de la industria, “con un nivel de incertidumbre muy grande por la falta de dólares, que generó el despido de más de 2300 empleados”, cuestionó gravemente que “el ministro de Economía envíe un proyecto de presupuesto con una separata, un menú de ajustes, donde muy livianamente pone el régimen de promoción industrial como si fuera un costo, cuando no lo es”.

En ese entendimiento, para Frigerio esa acción del gobierno nacional “le abrió la puerta a un montón de personas que no conocen nuestra realidad, nuestra provincia y desde un escritorio en Buenos Aires se dedica a opinar libremente sobre el régimen fueguino”.

“Creo que no piensan lo que firman” sentenció respecto del minúsculo sub bloque de la Coalición Cívica, integrado por casi todos representantes de provincia de Buenos Aires y CABA, incluida Marian Zuvic, otrora santacruceña, hoy ocupando banca por la Capital argentina.

Frigerio, a la inversa que Zuvic, oriundo de Buenos Aires, pero afincado en una provincia, Tierra del Fuego, y en defensa de sus intereses, tiene por tanto autoridad para caracterizar el espacio cuya referente es la inefable Elisa Carrió: “Es un espacio político muy centralista, muy unitario, que básicamente se construye en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Conceptualmente son porteños y bonaerenses, tan alejados de esta realidad, nunca vinieron a visitar nuestra industria, nuestra provincia” describió el diputado fueguino.

“Están totalmente fuera de la realidad” no perdonó. “Tratan de capitalizar políticamente las acciones, pero el gobierno abrió la ventana” agregó luego, en referencia a la presentación de la tristemente célebre separata.

Frigerio celebró que, hoy por hoy, todos los legisladores fueguinos, tanto senadores como diputados, están alineados en la defensa del régimen. Sólo distinguió que a los que responden al oficialismo, “les cuesta asumir que su propio gobierno haya sido quien puso sobre la mesa muy livianamente como un costo más para la Nación nuestro régimen. Eso no lo pueden explicar”.

Como expresión de ese conato de unidad en defensa de la Ley 19640 y sus derivaciones, recordó cuando, la semana pasada, todos los diputados fueguinos enviaron una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto “dándole una alternativa que no exponga a nuestro régimen, la modificación de los impuestos internos, para que el ministro Massa cumpla sus objetivos con el Fondo Monetario, que era recaudar más”.

A la hora de definir formas para proteger la Ley y los sub regímenes, rebatió como “poco afortunadas” las declaraciones de su colega oficialista Mabel Caparrós, quien amonestó al empresariado por hechos y casos de contrabando que esmerilan la imagen del beneficio. “La mejor forma de proteger la Ley es no poniéndola en un menú de ajustes como si fuera un costo, no banalizarla”, la contradijo.

Y finalmente, agregó otra manera de proteger la Ley, una que habitualmente esgrime Federico Frigerio, el de bajar el gasto público en Tierra del Fuego: “Es una de las provincias del país con mayor cantidad de empleo público por habitante. Nosotros deberíamos ser el ejemplo del desarrollo del sector privado, la relación entre empleo privado y público debería ser 10 a 1 y es hoy casi 50 y 50. Eso es muy difícil de explicar”.